LeBron James le hizo una broma a su hijo tras el partido histórico que jugaron juntos

En la mañana del 22 de octubre de 2024 , LeBron James se levantó con una idea divertida: hacerle una broma a su hijo Bronny, quien estaba a punto de hacer su debut oficial con Los Angeles Lakers . Horas antes del encuentro contra los Minnesota Timberwolves , el Rey James , con su habitual sentido del humor, determinó que su hijo no podría evadir el tradicional “ bautismo ” de novato.

En un clip que se volvió viral de inmediato en las plataformas sociales, se puede ver a LeBron colocando una enorme caja de Fruity Pebbles dentro del elegante auto de Bronny , quien hasta ese instante no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. La veterana estrella de la NBA , con una risa cómplice, se escondió en otro coche para captar la reacción de su hijo al abrir la puerta del vehículo.

“¿En serio? Vamos, papá estás mayor para estas cosas”, exclamó un Bronny claramente asombrado al descubrir el interior del auto lleno de cereal de colores . “Hey, novato , no llegues tarde”, contestó LeBron entre carcajadas desde el asiento trasero de otro vehículo. “Y además, limpia mi entrada, es un desastre”.

La broma sirvió como un anticipo de lo que se convertiría en una velada memorable en el Crypto Arena . Bronny no solo estaba a un paso de realizar su primer partido en la NBA , sino que también tendría la oportunidad de jugar junto a su padre, un instante singular en la trayectoria deportiva.

Cómo fue el debut de Bronny James en la NBA

El primer partido de Bronny James no fue el de una estrella emergente que ingresa a la cancha y transforma el desarrollo del juego, pero fue un instante lleno de significado. El joven atleta, seleccionado en la posición 55 del draft de 2024, ingresó desde la banca en el segundo cuarto del encuentro contra los Timberwolves, marcando un debut breve, pero conmovedor, en la liga.

Bronny estuvo en el campo durante tres minutos, un corto período en el que intentó realizar dos lanzamientos que no se concretaron. No obstante, el valor de su debut no radicaba en los números, sino en el hecho de que estaba realizando un sueño: jugar junto a su padre, el legendario LeBron James.

LeBron James se mostró emocionado al hablar sobre compartir la cancha con su hijo Bronny por primera vez.

La imagen fue memorable: el dorsal 23 de LeBron y el número 9 de Bronny unidos en la cancha, padre e hijo formando parte de una alineación que instantáneamente quedó grabada en los anales de la historia.

El encuentro finalizó con una victoria estrecha para los Lakers, con un marcador de 110-103. Mientras LeBron contribuyó con 16 puntos en su 1,493º juego en la NBA, Bronny comenzaba a cimentar los primeros pasos de lo que espera sea una prolongada trayectoria en la liga. Sin embargo, lo que más impactó en la arena y en las plataformas digitales fue la imagen de ambos en el campo simultáneamente. Un instante que, aunque breve, representó el traspaso de la antorcha de una generación a la siguiente.