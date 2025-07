Surgió otra versión sobre el trágico accidente de Diogo Jota y André Silva

Esto se debe a las diferencias entre el informe oficial elaborado por la Guardia Civil y las declaraciones de los testigos presenciales . Mientras el peritaje indica que “todo apunta a un exceso de velocidad en relación con el límite autorizado” , las personas que presenciaron el choque han manifestado recientemente que el Lamborghini Huracán en el que viajaban ambos hermanos no habría incurrido en dicha infracción.

Uno de los testigos clave en la investigación es el conductor portugués José Aleixo Duarte , quien no solo fue testigo presencial del siniestro, sino que además logró capturar imágenes del momento con su teléfono móvil . De acuerdo con la información publicada por el diario luso Correio da Manhã , Duarte relató que, aproximadamente cinco minutos antes del choque, su camión fue sobrepasado por el vehículo en el que viajaban los futbolistas.

"La familia de Diogo Jota tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad", dijo un testigo.

Los fanáticos le rindieron homenaje al futbolista en Anfield.

Otro transportista documenta el siniestro

De acuerdo con lo narrado por Duarte, un segundo conductor fue testigo del momento en que el Lamborghini perdió el control y comenzó a derrapar en la autovía que conecta Galicia con Benavente. Duarte no fue el único en actuar tras la tragedia: otro transportista portugués, identificado como José Azevedo, también se involucró en los esfuerzos de rescate y logró capturar en video las primeras imágenes del vehículo envuelto en llamas.

Azevedo, quien posteriormente compartió el material en sus redes sociales y respondió a las críticas por su comportamiento en el lugar del accidente, relató su vivencia con firmeza: “La familia de Diogo Jota tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad”. En la misma línea, añadió: “Filmé, me detuve, agarré el extintor e intenté ayudar. Intenté ayudar, pero debido al impacto del accidente, no pude hacer nada. Absolutamente nada”.

El camionero también negó la teoría del exceso de velocidad como causante del accidente mortal de Diogo Jota y André Silva.

Respecto a la manera en que conducían los futbolistas fallecidos, reiteró con convicción: “Me adelantaron con total tranquilidad, sin exceso de velocidad. Ese día ni siquiera sabía quién era; me enteré al día siguiente. Compartí el vídeo con mi mujer, y por la mañana supe que eran los hermanos en el coche. Les doy mi palabra de que no iban a exceso de velocidad, con total tranquilidad”.

Mal estado del asfalto, el factor determinante

Azevedo aseguró conocer en profundidad ese tramo de la autovía y coincidió con su compañero en señalar las malas condiciones del asfalto. “Conduzco por esta carretera todos los días, de lunes a sábado, y sé que no sirve para nada. He visto verdaderas barbaridades de otros coches, pero ellos iban super tranquilos”, relató.

Además, explicó que, pese a la poca visibilidad por la oscuridad reinante en la zona, logró identificar con claridad tanto la marca como el color del vehículo: “Es oscura y, a pesar de ello, pude ver la marca y el color del vehículo a la perfección. Más tarde, por desgracia, terminó en la colisión”.

Una vista aérea con dron muestra el lugar del accidente automovilístico en el que murió el futbolista portugués del Liverpool, Diogo Jota, en Cernadilla, España.

El reporte elaborado por la Unidad de Tráfico de la Comandancia de Zamora de la Guardia Civil señalaba como posibles causas del siniestro tanto una velocidad superior a la permitida como un fallo en una de las ruedas del Lamborghini. No obstante, las declaraciones de José Duarte y José Azevedo aportaron una perspectiva diferente: ambos destacaron las malas condiciones del asfalto y descartaron que el exceso de velocidad haya sido un factor decisivo en la tragedia.

El fatídico accidente tuvo lugar en la madrugada del jueves 3 de julio. El lujoso deportivo, conducido por Diogo Jota y en el que también viajaba su hermano André Silva, perdió el control, salió de la calzada, volcó violentamente y terminó envuelto en llamas. Lamentablemente, ninguno de los dos jugadores pudo sobrevivir al brutal impacto.

Análisis técnico de peritos y barreras de contención

En el marco de las pesquisas y a partir de los primeros informes periciales, Javier López Delgado, quien encabeza la Asociación de Auditores de Seguridad Vial (Asevi), fue consultado por el diario La Opinión de Zamora y señaló que diversos factores confluyeron para que el accidente terminara con un desenlace tan trágico. Entre los elementos que destacó se encuentran la elevada velocidad a la que circulaba el vehículo, el deterioro del asfalto y las deficiencias en la barrera de contención ubicada en la mediana de la autovía.

La nueva versión que dieron dos testigos sobre el trágico accidente de los futbolistas Diogo Jota.

López Delgado afirmó que, basándose en las huellas de frenado halladas en la calzada, es posible deducir que el automóvil se desplazaba a una velocidad considerablemente superior a la recomendada. Asimismo, el especialista puso en tela de juicio las condiciones de la carpeta asfáltica, al advertir la presencia de imperfecciones que, según su análisis, comprometieron la adherencia de los neumáticos al pavimento.

Además, se añadió el factor de la barrera de contención, cuya posición y orientación en ese sector podrían haberla convertido en un impedimento en lugar de un elemento protector, limitando su capacidad para evitar el accidente. Es importante recordar que varios medios de comunicación españoles también han sugerido la posibilidad de que un estallido del neumático haya sido uno de los detonantes del siniestro.