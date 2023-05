La vicepresidenta Cristina Kirchner criticó este lunes la decisión del fiscal Carlos Rívolo de cerrar la investigación en torno a los tres acusados por el intento de asesinato y pedir que los envíen a juicio oral. “Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta ”, enfatizó a través de una carta titulada “A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad”.