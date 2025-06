Detuvieron a Juan Grabois tras ocupar el Instituto Juan Domingo Perón

Desde los balcones, l os activistas desplegaron banderas con consignas como “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”, en referencia al valor simbólico e histórico del lugar, que funcionó durante años como centro de investigaciones y difusión de la figura del expresidente Juan Domingo Perón.

Durante el operativo, Grabois fue reducido y detenido por personal de la PFA. Desde el interior de un móvil policial, el dirigente publicó una foto en su cuenta de X (ex Twitter) con el mensaje: “Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”, en alusión a lo que definió como una represión política.

"Un acto de resistencia no violenta"

En sus redes sociales y en declaraciones posteriores a la prensa, Grabois explicó que la ocupación fue “un acto de presencia pacífica y de reafirmación del derecho de nuestro pueblo a su memoria histórica”. También señaló que el cierre del instituto es parte de un intento de “borrar la identidad nacional y la historia del movimiento peronista”, y denunció hechos vandálicos recientes: “Hicieron una cosa muy fea: pusieron una bolsa mortuoria en la estatua de Perón y Evita. Este era un lugar de referencia para gente de todas las ideologías”.

El referente de Argentina Humana contextualizó la acción en el marco de una “resistencia no violenta” frente a lo que consideró una “disolución ilegal” del centro de estudios. “Aquí los antecesores de este gobierno tiraron sus bombas asesinas hace 70 años y el gobierno estafador destruyó las estatuas de nuestros próceres hace 7 días”, afirmó.