Cristina Kirchner: "Si tan acabada estoy, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan ?" / foto de Infobae

“Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Salió el anuncio (de mi candidatura) y se desataron los demonios. Empezaron a pedir que me metan presa por todos lados. Si tan terminada y acorralada estoy, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”