La Corte Suprema rechazó la recusación presentada por Cristina Kirchner

La Corte Suprema resolvió de manera unánime desestimar el pedido de recusación que había sido impulsado por la defensa de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el magistrado Ricardo Lorenzetti . El planteo legal fue presentado por sus abogados y fue rechazado recientemente por el alto tribunal .

Con el aval de sus tres integrantes — Carlos Rosenkrantz , Horacio Rosatti y el propio Lorenzetti —, el máximo órgano judicial concluyó que la recusación fue interpuesta fuera de los tiempos legales establecidos y que no contaba con argumentos jurídicos sólidos que la justificaran.

A criterio de la defensa , las acciones de Lorenzetti contravendrían los estándares de neutralidad que exige la función judicial, tal como lo establecen los Principios de Bangalore y fallos relevantes como el de “Llerena” . No obstante, el máximo tribunal concluyó que la mayoría de los argumentos expuestos ya eran de conocimiento previo al recurso extraordinario del 13 de febrero , por lo que debieron haberse formulado en esa instancia y no posteriormente.

La postura de la Corte Suprema sobre los dichos de Lorenzetti en televisión

En relación con las manifestaciones de Lorenzetti, en las que señaló que el máximo tribunal debía expedirse con celeridad antes de los comicios, la Corte consideró que dichas expresiones no configuran un motivo concreto ni verificable para apartarlo de la causa.

“El planteo no fue realizado en tiempo oportuno y no cumple con la fundamentación exigida por la ley”, sostuvo el tribunal, que además hizo hincapié en que la defensa no aportó elementos probatorios ni invocó alguna de las causales específicas previstas en el Código Procesal Penal.

Asimismo, la resolución subraya que las recusaciones dirigidas contra integrantes de la Corte deben ser analizadas con criterio restrictivo, ya que admitirlas sin el debido sustento podría vulnerar el principio del juez natural y obstaculizar el funcionamiento regular del órgano judicial supremo.

Cristina Kirchner finalmente será candidata

Este lunes, Cristina Fernández de Kirchner oficializó que competirá en las próximas elecciones legislativas como candidata por la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires. El anuncio reavivó el debate acerca de si su condena en el expediente Vialidad le permite postularse o no.

En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia retomó la causa Vialidad en abril al requerirle al procurador Eduardo Casal que se pronuncie respecto a un posible aumento en la condena contra la exmandataria, tal como fue planteado por el fiscal Mario Villar.