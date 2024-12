La Corte Suprema ordenó que Cristina Kirchner vaya a juicio oral por la causa de Hotesur. 

La Corte Suprema de Justicia rechazó este lunes el último recurso presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner, por lo que deberán ir a juicio en la causa conocida como Hotesur - Los Sauces, en la que se los investiga por presunto "lavado de activos y admisión de dádivas".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este lunes que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner , deberán ir a juicio oral junto con otros acusados por la causa conocida como Hotesur y Los Sauces , donde se investiga lavado de dinero y asociación ilícita.

La Cámara Federal de Casación Penal había dispuesto el año pasado que se realice el juicio oral por la causa Hotesur-Los Sauces, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero , revocando así el sobreseimiento de la ex vicepresidenta en la causa.

A raíz de la resolución de Casación, la defensa de CFK, Máximo Kirchner, Ángeles Mercado y Patricio Pereyra Arandia presentó un recurso extraordinario federal , que fue declarado inadmisible por, entre otros motivos, no dirigirse contra una sentencia definitiva . Por ese motivo, presentó un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La defensa no ha logrado demostrar un agravio actual, concreto y real, diferente al mero hecho que implica el sometimiento al proceso penal de los aquí recurrentes, razón por la cual la sentencia apelada no constituye una sentencia definitiva ni es equiparable a tal, y no se verifica circunstancia excepcional alguna que justifique la intervención de esta Corte”, dijo el voto de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Y agregaron que “la fundamentación autónoma requiere que el escrito de interposición del recurso extraordinario contenga un relato prolijo de los hechos de la causa de relevancia principal, que permita vincularlos con las cuestiones que se plantean como de naturaleza federal mediante una crítica concreta y razonada de los argumentos en que se basó la sentencia que se impugna”.

De qué se le acusa a Cristina Kirchner

El entramado involucra a los hoteles, propiedad de la familia Kirchner: la Justicia cree que emitía facturas a Austral Construcciones, de Lázaro Báez, entre otros empresarios, para blanquear el dinero ilegal -retornos- por la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Junto con la ex presidenta y su hijo están acusados los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros.

Este es la segunda vez que en dos semanas la Corte Suprema ordena que la ex presidenta sea juzgada. El 5 de diciembre hizo lo propio en la causa por la firma delmemorándum de entendimiento con Irán, al tiempo que confirmó su sobreseimiento en la causa de dólar futuro.

El panorama judicial de Cristina Kirchner se completa con que la semana pasada el Tribunal Oral Federal 7 fijó para el 6 de noviembre del año que viene el inicio del juicio oral por la causa de los “cuadernos de la corrupción”.

Además, el año que viene llegará a la Corte Suprema para que sea revisada la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso de la obra pública en Santa Cruz.