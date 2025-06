Candidatura de Cristina Fernández de Kirchner: qué es la tercera sección electoral

Redes. Javier Milei explicó por qué no saludó a Victoria Villarruel ni Jorge Macri

La mayoría de los municipios dentro de la tercera sección están bajo la administración de intendentes peronistas, lo que fortalece aún más el dominio del oficialismo provincial en esta zona.

El mapa de la Tercera Sección Electoral.

Los otros municipios que completan la lista de distritos conducidos por el peronismo incluyen: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Quilmes, Brandsen, Berisso, Cañuelas, Ensenada, Presidente Perón, Punta Indio y San Vicente.

Lobos: el único lugar fuera del dominio peronista

Únicamente Lobos, gestionado por el PRO, y Magdalena, gobernado por el radicalismo, permanecen fuera del dominio peronista.

Respecto a la actual composición legislativa, la tercera sección cuenta con ocho diputados provinciales que representan a Unión por la Patria. Las diez bancas restantes se reparten entre el PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otras fuerzas políticas.

Seguidores de Cristina Kirchner se reunieron afuera del canal para saludarla.

Cristina Kirchner: "Que la motosierra no cruce la General Paz”

La confirmación de CFK, que ya se mencionaba en las reuniones internas del PJ, ocurre en uno de los momentos más tensos con el gobernador Axel Kicillof. Este último, el pasado sábado durante un plenario del Movimiento Derecho al Futuro, cuestionó el plan del Gobierno de Javier Milei y afirmó que en las elecciones “lo que está en juego acá es que la motosierra no cruce la General Paz”.

La coalición opositora, liderada por La Libertad Avanza y el PRO, busca incrementar su cuota de poder en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de influir en la gestión provincial.

“Voy a ser candidata, ya lo había dicho en varias reuniones. No es un problema de la Legislatura bonaerense, es de sentido común. Si nos va mal en septiembre, esto puede variar en todo el país”, afirmó la expresidenta en diálogo con Gustavo Sylvestre en C5N.

Cristina Kirchner en C5N.

Estas elecciones serán inéditas para los habitantes de Buenos Aires, ya que por primera vez se llevarán a cabo de manera separada: el 7 de septiembre se votarán los cargos provinciales mediante lista completa, mientras que los puestos nacionales serán elegidos por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP).

La líder del PJ fundamentó su postura desde una perspectiva nacional: “¿Cómo va a irradiar al resto del país? Por eso hablamos de la inconveniencia del desdoblamiento. Es una provincia muy grande, 17 millones de personas que van a tener que ir a votar dos veces en 8 semanas”.

Agregó además: “Si dependiera de mí, si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, yo revisaría mi decisión. Los hombres tienen otra forma de decidir. El hombre siempre tiene una cosa de que si no hace lo que él dice se pierde, yo nunca tuve ese problema, si me tengo que retractar porque desaparecieron los presupuestos fácticos, lo hago”.

En relación con el desdoblamiento que se implementó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo calificó como “un gran error de Macri, le costó salir tercero”. “No es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido, seguro que perdés, y mal”, sentenció.