Eliminación de aranceles a la importación de celulares: en qué consiste el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego

La idea era incentivar la llegada de habitantes argentinos a un lugar distante y aislado del resto del país, de clima y geografía hostiles para la vida humana, poblado en gran medida por extranjeros (en especial chilenos) y de enorme importancia estratégica por su posición respecto del cruce interoceánico, la Antártida, las Islas Malvinas y el resto de islas del Atlántico Sur.

La ley, que establece beneficios para los pobladores en general (por ejemplo la exención de impuestos nacionales como el IVA o Ganancias), tiene normativas complementarias, entre ellas los decretos que crearon el “subrégimen industrial” para incentivar el asentamiento de empresas de diferentes rubros, como el electrónico.

Por los beneficios del subrégimen industrial, las empresas gozan de la liberación del pago del IVA para los productos fabricados en la isla, la exención del impuesto a las Ganancias y de los Derechos de Importación y una alícuota reducida de impuestos internos sobre productos electrónicos, que con los cambios anunciados por el Gobierno se eliminará.

En relación al costo fiscal, la pregunta central es cuánto deja de recaudar el Estado al otorgar estos beneficios fiscales. La estimación oficial es de US$ 1.567 millones por año, pero Fundar entiende que el cálculo no contempla el posible cambio de comportamiento de los principales agentes económicos involucrados, por lo que el costo fiscal real sería en ese caso US$ 1.070 millones. Esto implica el 0,22% del PBI.

En 2021 el expresidente Alberto Fernández (Frente de Todos) extendió los beneficios impositivos a las empresas hasta el 31 de diciembre de 2038, con la posibilidad de una prórroga de 15 años.

¿Cuáles son los principales beneficios para la provincia y qué empresas están alcanzadas por el subrégimen industrial fueguino?

Las industrias amparadas por el subrégimen industrial de Tierra del Fuego constituyen el principal generador de empleo privado en la provincia. Se calcula que el 30% del Producto Bruto Interno (PBI) de la isla depende de esta actividad.

En la actualidad hay empleadas unas 8.500 personas, la mayoría dentro del rubro electrónico. Según datos del think tank Fundar, la electrónica emplea a 8 de cada 10 de los trabajadores asociados al subrégimen, y representa el 75% del Valor Agregado Bruto (VAB) de las industrias promovidas.

Por su posición de mercado, Mirgor en la ciudad de Río Grande y Newsan en Ushuaia son los dos grupos que se destacan entre las 40 empresas de rubros como electrónica, confeccionistas, plásticas, textiles, pesqueras y mecánicas.

Según datos oficiales, en el primer trimestre del año se produjeron 1.496.817 unidades de teléfonos celulares; 655.246 unidades de televisores y 238.980 unidades de línea blanca (equipos de aire acondicionado, horno a microondas y cocina a microondas).

¿Qué cambios introdujo hasta ahora el gobierno de Milei?

El Gobierno nacional anunció la reducción de los aranceles de importación de celulares, en dos etapas. Primero del 16% al 8% a partir de la publicación del decreto correspondiente y del 8% al 0% desde el 15 de enero del año próximo.

También se bajarán los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19% a 9,5%, y para los producidos en Tierra del Fuego del 9,5% al 0%. Es decir que en este rubro se mantendrá una ventaja comparativa en favor de la producción realizada en la isla.

¿Cómo podrían impactar los cambios anunciados en la economía de Tierra del Fuego?

Las principales autoridades fueguinas, entre ellas el gobernador Melella, aseguraron que la reducción arancelaria golpeará de lleno a la industria promocionada. Pese a que la baja de impuestos internos, manteniendo un diferencial para Tierra del Fuego, fue bien recibida, interpretan que la disminución arancelaria desincentivará la producción local en favor de la importación, y que con ello se perderán empleos.

El doctor en economía política y presidente de la empresa municipal Río Grande Activa, Juan Pablo de Luca, estimó que el impacto de las medidas será “muy fuerte” y comprometerá “entre 3.500 y 4.000 puestos de trabajo”.

“La industria promocionada explica cerca del 35% de la economía fueguina, incluyendo uno de cada cuatro empleos privados. Sólo en salarios implica $ 10 mil millones mensuales. Y los celulares son el producto estrella de la actividad electrónica”, señaló.

Según Deluca, a ello hay que adicionarle el impacto sobre la soberanía de la zona porque “si se pierde trabajo y población se estaría beneficiando a países con intereses en la región como Reino Unido y Chile”.

En cambio, para Juan Carlos Hallak, profesor de Economía Internacional de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Conicet y coautor de un informe sobre el tema para Fundar, las medidas “no destruyen el régimen promocionado ni van a generar una crisis de empleo. El ensamble de celulares emplea alrededor de un cuarto del empleo del régimen y ni siquiera es obvio que se vaya a reducir tanto la producción de celulares”, opinó Hallak, quien remitió la consulta a los datos publicados por él mismo en X.

¿Cómo podría impactar esta decisión en los precios de los productos?

El Gobierno nacional sostiene que al incentivar la importación y al reducir impuestos internos se acentuará la competitividad y con ello habrá una reducción de precios que estimó en 30%.

Según Hallak, los celulares fabricados en Tierra del Fuego bajarán el precio “como mínimo un 9,5% por el menor pago de impuestos internos y quizá más por la competencia con los importados”.

“También deberían bajar el precio de TV y aires acondicionados, aunque ello será a costa de una menor recaudación”, agregó el especialista.

Por su parte, De Luca duda de una reducción de precios porque “en 2017 el gobierno de Mauricio Macri también bajó los aranceles para importar notebooks que se fabricaban en la isla y el resultado fue que dejaron de producirse y los precios no bajaron”, afirmó a Ruido.

