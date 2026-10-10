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10 de octubre de 2026 - 17:19
País.

Empleadas domésticas: aumentan los sueldos en octubre, noviembre y diciembre de 2026

Las empleadas domésticas tendrán nuevos aumentos salariales durante los últimos meses de 2026. Conocé cuánto cobrarán por hora y por mes según la categoría.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Se oficializó el aumento a las empleadas domésticas.

Las empleadas domésticas de Argentina tendrán tres aumentos salariales antes de finalizar el año. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció incrementos del 1,7% en octubre y del 1,6% en noviembre y diciembre, que se aplicarán de manera acumulativa.

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La actualización alcanza a todas las categorías del personal de casas particulares, incluidas las trabajadoras de Jujuy. Además, contempla la incorporación progresiva al sueldo básico de una suma extraordinaria acordada anteriormente.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre de 2026

Los salarios mínimos para octubre quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Tareas generales con retiro: $4.064 por hora y $498.582 mensuales.
  • Tareas generales sin retiro: $4.337 por hora y $548.429 mensuales.
  • Cuidado de personas con retiro: $4.337 por hora y $548.429 mensuales.
  • Cuidado de personas sin retiro: $4.801 por hora y $605.050 mensuales.
  • Tareas específicas con retiro: $4.580 por hora y $560.776 mensuales.
  • Supervisores con retiro: $4.805 por hora y $599.514 mensuales.

Cuánto cobrarán en noviembre y diciembre

Empleadas domésticas: aumento de sueldo y bono.

Empleadas domésticas: aumento de sueldo y bono.

Para el personal de tareas generales con retiro, el sueldo mensual mínimo será de $511.639 en noviembre y $519.825 en diciembre.

A estos valores se suma el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado.

Los nuevos salarios son obligatorios en todo el país y representan los montos mínimos que deben pagar los empleadores, según la categoría y la modalidad de contratación.

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