Financiamiento universitario: sancionan al Gobierno por no cumplir con una medida judicial. 

La Justicia impuso este miércoles una multa de 100.000 pesos por día a Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros, por incumplir una medida cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario . La sanción fue dispuesta por el juez Martín Cormick.

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El juez Martín Cormick impuso este miércoles una multa diaria de 100.000 pesos al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli , por el “incumplimiento verificado” de una medida cautelar vinculada al financiamiento universitario.

La resolución judicial ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes , además de garantizar los fondos destinados a becas, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario .

El juez fijó inicialmente la multa en $100.000 por día para Santilli , aunque aclaró que la sanción no es definitiva. Según advirtió, podrán modificarse tanto la suma establecida como los funcionarios alcanzados por la medida.

La decisión se conoció después de que el Gobierno recibiera dos advertencias previas y en la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para este jueves. La movilización tendrá como eje el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La cautelar mantiene su vigencia mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal analiza el expediente principal, en el que se debate la validez del decreto que supeditó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a determinadas condiciones.

El juez Cormick habilitó el tratamiento de la apelación del Estado Nacional contra la sentencia que declaró inconstitucional un artículo del decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Al mismo tiempo, rechazó un planteo de reposición del Gobierno y remitió la causa al tribunal de alzada.

El juez había otorgado al Estado un plazo inicial de cinco días para cumplir con la resolución, que venció el 22 de septiembre, y luego extendió la intimación por un período igual.

Como los pagos todavía no se habían registrado, la parte demandante pidió que se aplicaran las sanciones previstas. “Este plazo está vencido y los pagos aún no se registraron”, argumentó al reclamar multas diarias y progresivas por cada día de incumplimiento.

El Gobierno fundamentó su apelación en el impacto que, según sostuvo, tendría la medida sobre el funcionamiento del Estado Nacional. En su presentación, cuestionó que se le exija afrontar “pagos compulsivos” sin que estén determinados con precisión los montos presuntamente adeudados ni el alcance de la obligación.

La quinta marcha Universitaria

La UBA llamó a participar de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para este jueves 15 de octubre a las 16 en la Plaza del Congreso. La convocatoria se enmarca en el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La marcha tendrá como principales ejes el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la defensa de la educación pública y no arancelada.

El reclamo apunta a que el Gobierno implemente la Ley 27.795, aprobada y ratificada por dos tercios del Congreso de la Nación durante 2025.

Las autoridades universitarias alertan que la falta de recursos presupuestarios repercute en el funcionamiento de las casas de estudio y pone en riesgo tareas vinculadas con la enseñanza, la investigación, la extensión y los servicios de salud.