Incidentes en nueva marcha de los jubilados: la Policía aplicó el protocolo antipiquetes

Incidentes en nueva marcha de jubilados Incidentes en nueva marcha de jubilados

Marcha agitada

Los manifestantes denunciaron que hubo heridos y afectados por el gas pimienta. “Íbamos a estar en el anexo del Congreso, en la vereda, pero estaba todo vallado. Les tienen miedo a los curas, ya no mandamos al infierno”, señaló el cura detenido.

Jubilados apuntaron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Esto es una vergüenza. Hasta que esto no se solucione, no voy a parar. Mi sangre va a correr, la tuya también”, y agregaron que “se abusan de nosotros y sale a reprimir. Nos tiran gases. Nos tiraron al piso, me pisó uno. Nosotros venimos con un cartel, no venimos con armas. Me pisaron la mano”, señaló un jubilado.

La movilización de este miércoles se hace con la consigna de visibilizar el bajo monto de las jubilaciones mínimas, que actualmente se encuentra en $366.481,75. En esta marcha estuvieron los jubilados, un grupo del sindicato de ATE que estaba reclamando en el PAMI.