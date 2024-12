Javier Milei: "Planeamos reducir un 90% la cantidad de impuestos nacionales"

Live Blog Post

"Estabilizamos la economía y evitamos la catástrofe"

En otro tramo de su discurso, mencionó que “todo esto no es un canto anticipado de victoria. Si no un reconocimiento de que hemos cumplido el rumbo trazado. Y una ratificación de que nuestros próximos objetivos serán una realidad. Había gran escepticismo sobre nuestro gobierno. En el mejor de los casos, decían que no teníamos la experiencia para cumplir los objetivos. Decían que no íbamos a durar tres meses. Así todo estabilizamos la economía y evitamos la catástrofe”.

“La actividad ya empezó a repuntar. Esta tendencia se mantendrá el año que viene. Entramos a un año de baja inflación, crecimiento económico y del poder adquisitivo de los argentinos. La economía entró en una recuperación cíclica para sacarnos del pozo en el que nos dejaron. Se basa en dos factores: la recomposición de los salarios reales y jubilaciones por la destrucción de la inflación. Por el otro, la recomposición del stock de las empresas. El ahorro del 15 puntos del PBI fue devuelto al sector privado, lo que generará un aumento de inversión y el consumo. La baja del riesgo país y de la tasa de interés aumentará las inversiones”, añadió.

El anuncio también destacó un marco fiscal más competitivo para atraer grandes inversiones superiores a los 200 mil millones de dólares. “Ya tenemos solicitud de aprobación de inversiones por más de 11.800 millones de dólares, y hay anuncios por miles de millones más en sectores como infraestructura, minería, siderurgia, energía, automotriz, tecnología, petróleo y gas”.

En el ámbito del comercio internacional, detalló su propuesta para reformar el Mercosur. Esto incluye la eliminación de trabas arancelarias internas, la reducción del arancel externo común “que nos encarece la vida a todos sin ningún beneficio en contraprestación” y la promoción de un tratado de libre comercio con Estados Unidos “como debió haber sucedido hace 19 años”.