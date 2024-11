Javier Milei y Donald Trump se encontraron en Florida

Como era de esperarse, Milei no dejó de lado sus críticas al comunismo, parafraseando el manifiesto de Karl Marx: “En 1848, Marx comenzó aquel panfleto siniestro diciendo que un fantasma recorría Europa, el fantasma del comunismo. Hoy, un fantasma distinto recorre el mundo, el fantasma de la libertad”, enfatizó.

Las palabras de Donald Trump a Javier Milei

Donald Trump, quien tomó la palabra luego del discurso de Milei, respondió con elogios y humor. “Tu discurso fue precioso, pero el trabajo que has hecho es increíble. Volver a hacer grande a Argentina, ya sabes, Make Argentina Great Again. Funciona bien con la A, no funciona con otros países”, bromeó, provocando risas entre los asistentes.

El mandatario estadounidense también destacó las políticas de Milei: “Tus números funcionan. Has hecho un trabajo fantástico en un período de tiempo muy corto. Es un honor tenerte aquí”, afirmó.

Encuentros privados y las promesas bilaterales

Tras las intervenciones públicas, Milei y Trump mantuvieron dos encuentros privados. Según el canciller argentino, Gerardo Werthein, estos intercambios fueron “breves pero fructíferos”. “Las conversaciones sirvieron para fortalecer los lazos de amistad y afinidad con las ideas de la libertad, y se plantaron las bases para una relación sólida entre dos países amigos”, declaró Werthein.

El funcionario aseguró que este acercamiento “promete abrir enormes oportunidades para Argentina”, con un enfoque en un intercambio más profundo y beneficioso entre ambas naciones.

En la Casa Rosada, el triunfo de Trump fue recibido con euforia, ya que el nuevo presidente de los Estados Unidos es considerado un aliado estratégico en la “batalla cultural” que Milei lidera en América Latina.