El Gobierno resigna artículos

El gobierno nacional tuvo que dejar en el camino la reforma electoral que quería llevar adelante. Toda la oposición marcó su disidencia con el proyecto que contiene la eliminación de las PASO, la implementación de la Boleta Única y el cambio de sistema de votación.

Germán Martínez (UP), Silvia Lospennato (PRO), Soledad Carrizo (UCR) y Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) expresaron, ante la atenta mirada del ministro del Interior, Guillermo Francos, que no compartían la reforma ni el momento en que se quiere discutir, teniendo en cuenta que son sesiones extraordinarias. Fue un rechazo masivo que no tuvo coordinación previa.