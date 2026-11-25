Diego Santilli presenta este miércoles 25 de noviembre su primer informe de gestión como jefe de Gabinete ante el Senado de la Nación. El funcionario defiende las políticas del gobierno de Javier Milei y responde las 1.350 preguntas enviadas por los legisladores, centradas principalmente en la inflación, la situación de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la denuncia contra Manuel Adorni y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Santilli aseguró que el salario supera en un 24% el valor de la canasta básica
Durante su informe ante el Senado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, destacó la evolución de los salarios y afirmó: “En 2023 el salario no alcanzaba para cubrir la canasta básica, hoy la supera en un 24%”.
Además, defendió las medidas económicas del Gobierno nacional y señaló: “Lo primero fue bajar la inflación, para poder proyectar”.