Sesión especial en el Senado: el minuto a minuto del debate

Bullrich y un pedido Villarruel

Patricia Bullrich le pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que no sea "cómplice" de esa maniobra y que se levante de la sesión, a la que el oficialismo considera inválida. "Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia", publicó la ministra de Seguridad.