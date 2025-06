Alumna jujeña reconocida por el Senado como una de las mejores estudiantes del país

La joven tuvo en el 2023 un promedio de 9.19 y durante el 2024 de 8.92. “Con muchas ganas de seguir participando, haciendo proyectos, y más ahora siendo presidenta del Centro de Estudiante, que tengo muy buen equipo para trabajar”.

“El colegio para mí es un amor inmenso”

“La verdad que sentí felicidad porque mi esfuerzo es reconocido y mis horas de estudio”, subrayó. “El colegio para mí es un amor inmenso”, y dijo que representarlos así con “todo el apoyo y el cariño que me dan, es un orgullo”.

Cecilia Melgarejo junto a la directora del Bachillerato Provincial 6 ´Islas Malvinas´

“En primer y segundo año estudiaba entre 5 y 4 horas, y ahora me estoy esforzando más para estudiar, entre 8 y 9 horas. Mi mami a veces me ve y me dice que suelte un poquito la carpeta para respirar, pero la verdad que a mí me gusta, es uno de mis hobbies, igual que el baile”, destacó.