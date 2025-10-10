viernes 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 09:52
Liga Profesional

Platense vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Platense y Dep. Riestra. El partido se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López el lunes 13 de octubre a las 18:30 (hora Argentina). Será arbitrado por Jorge Baliño.

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Platense y Dep. Riestra correspondiente a la fecha 12 se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López desde las 18:30 (hora Argentina), el lunes 13 de octubre.

Así llegan Platense y Dep. Riestra

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Atlético Tucumán. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 10 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Dep. Riestra igualó 2-2 el juego frente a Vélez. Previo a este empate, había ganado 4 partidos. Entre todos estos encuentros, sumó 8 goles y le han marcado 3en contra.

Los últimos 2 encuentros entre ambos equipos terminaron con 1 victoria para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Dep. Riestra.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jorge Baliño.


Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Rosario Central: 19 de octubre - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Independiente: 24 de octubre - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Instituto: 20 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
Horario Platense y Dep. Riestra, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela: 17:30 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

