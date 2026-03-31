San Lorenzo recibirá a Estudiantes por la fecha 13

El duelo correspondiente a la fecha 13 del Apertura se jugará el próximo viernes 3 de abril a las 19:30 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 13 del Apertura se jugará el próximo viernes 3 de abril a las 19:30 (hora Argentina).
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
San Lorenzo consiguió sólo un punto en su último partido frente a Dep. Riestra, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, 3 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.
Estudiantes llega con envión anímico tras vencer por 5 a 0 a Central Córdoba (SE). En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 3.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria mientras que los otros 4 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y firmaron un empate en 1.
El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Zunino.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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