San Lorenzo recibirá a Estudiantes por la fecha 13

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El duelo correspondiente a la fecha 13 del Apertura se jugará el próximo viernes 3 de abril a las 19:30 (hora Argentina).

Así llegan San Lorenzo y Estudiantes El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura San Lorenzo consiguió sólo un punto en su último partido frente a Dep. Riestra, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, 3 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura Estudiantes llega con envión anímico tras vencer por 5 a 0 a Central Córdoba (SE). En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 3.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria mientras que los otros 4 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y firmaron un empate en 1. El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Zunino.

Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura Fecha 13: vs Estudiantes: 3 de abril - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Newell`s: 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Vélez: 20 de abril - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Platense: 25 de abril - 14:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura Fecha 13: vs San Lorenzo: 3 de abril - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Unión: 11 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Instituto: 18 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Talleres: 25 de abril - 17:00 (hora Argentina) Horario San Lorenzo y Estudiantes, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas

Colombia y Perú: 17:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas

Venezuela: 18:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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