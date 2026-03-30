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30 de marzo de 2026 - 08:01
Liga Profesional

Por la fecha 13, Barracas Central recibirá a Sarmiento

Toda la previa del duelo entre Barracas Central y Sarmiento. El partido se jugará en el estadio Claudio Chiqui Tapia el jueves 2 de abril a las 15:00 (hora Argentina).

Por la fecha 13, Barracas Central recibirá a Sarmiento
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Barracas Central y Sarmiento correspondiente a la fecha 13 se disputará en el estadio Claudio Chiqui Tapia desde las 15:00 (hora Argentina), el jueves 2 de abril.

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Así llegan Barracas Central y Sarmiento

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura

En su visita anterior, Barracas Central empató por 0 con Huracán. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 5 goles marcados y con 3 en su valla.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura

Sarmiento venció en casa a Aldosivi por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 2 en su arco.

Sarmiento no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Sarmiento.


Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 13: vs Sarmiento: 2 de abril - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Estudiantes (RC): 11 de abril - 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Belgrano: 20 de abril - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Racing Club: 24 de abril - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 13: vs Barracas Central: 2 de abril - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Gimnasia: 13 de abril - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Rosario Central: 19 de abril - 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Tigre: 25 de abril - 19:15 (hora Argentina)
Horario Barracas Central y Sarmiento, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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