Se enfrentan Lanús y Platense por la fecha 13

El próximo miércoles 1 de abril, a partir de las 20:00 (hora Argentina), Platense visita a Lanús en la Fortaleza, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Apertura.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El próximo miércoles 1 de abril, a partir de las 20:00 (hora Argentina), Platense visita a Lanús en la Fortaleza, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Apertura.
El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.
Lanús ganó su último duelo ante Vélez por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 2 goles en contra y 8 a favor.
Platense llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Argentinos Juniors. En los últimos enfrentamientos, igualó 3 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 1 gol a favor, ha recibido 4 en contra.
En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Lanús se quedó con la victoria por 2 a 1.
La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Lanús: el clásico del Sur contra Banfield. Los eternos rivales jugarán el 13 de abril, desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Lanús.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.