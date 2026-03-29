Se enfrentan Lanús y Platense por la fecha 13

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El próximo miércoles 1 de abril, a partir de las 20:00 (hora Argentina), Platense visita a Lanús en la Fortaleza, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Apertura.

Así llegan Lanús y Platense El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura Lanús ganó su último duelo ante Vélez por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 2 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura Platense llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Argentinos Juniors. En los últimos enfrentamientos, igualó 3 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 1 gol a favor, ha recibido 4 en contra.

En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Lanús se quedó con la victoria por 2 a 1. La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Lanús: el clásico del Sur contra Banfield. Los eternos rivales jugarán el 13 de abril, desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Lanús.

Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura Fecha 13: vs Platense: 1 de abril - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Banfield: 13 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Gimnasia (Mendoza): 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Central Córdoba (SE): 24 de abril - 19:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura Fecha 13: vs Lanús: 1 de abril - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs San Lorenzo: 25 de abril - 14:00 (hora Argentina) Horario Lanús y Platense, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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