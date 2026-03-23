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23 de marzo de 2026 - 22:54
Liga Profesional

EN VIVO: Huracán y Barracas Central juegan el segundo tiempo con empate 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Huracán vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Barracas C. y el Globo comienzan a jugar el complemento en la Quema. Ninguno de los equipos abrió el marcador en la primera etapa y están igualando 0 a 0.

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Las estadísticas del encuentro entre Huracán y Barracas Central del Apertura:

  • Tiros al arco: Huracán (6) VS Barracas Central (2)
  • Fouls cometidos: Huracán (9) VS Barracas Central (12)
  • Tarjetas Amarillas: Huracán (2) VS Barracas Central (1)
  • Tiros Libres: Huracán (2) VS Barracas Central (0)
Así llegan Huracán y Barracas Central

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura

Huracán viene de un resultado igualado, 0-0, ante Aldosivi. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura

Barracas Central llega con ventaja tras derrotar a Atlético Tucumán con un marcador 2 a 1. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 4.

El juez elegido para dirigir el partido en la Quema fue Facundo Tello Figueroa.

Formación de Huracán hoy

El técnico Diego Martínez dispuso una formación 4-5-1 con Sebastián Meza bajo los tres palos; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo y César Ibáñez en la zaga; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Óscar Romero y Thaiel Peralta en la mitad de cancha; y Luciano Giménez como delantero.

Formación de Barracas Central hoy

Por su parte, Rubén Insúa sale al ruedo con una estrategia 3-5-2, con el portero Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini en el muro defensivo; Damián Martínez, Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra y Rodrigo Insúa en el centro del campo; y Jhonatan Candia y Facundo Bruera en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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