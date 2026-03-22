EN VIVO: Empate 0-0 en el segundo tiempo entre Argentinos Juniors y Platense

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¡Segundos 45 minutos en marcha en el Semillero del Mundo! Durante la primera etapa, Argentinos Juniors y Platense no pudieron romper la red rival y están 0 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Argentinos Juniors y Platense del Apertura: Tiros al arco: Argentinos Juniors (4) VS Platense (1)

(4) VS (1) Fouls cometidos: Argentinos Juniors (12) VS Platense (6)

(12) VS (6) Tarjetas Amarillas: Argentinos Juniors (1) VS Platense (2)

(1) VS (2) Tiros Libres: Argentinos Juniors (1) VS Platense (2) Así llegan Argentinos Juniors y Platense Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura Argentinos Juniors sacó un empate por 1 en su visita a Tigre. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 empates. Ha recibido 2 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura Platense viene de perder contra Vélez por 0 a 2. Lleva 4 fechas sin ver la victoria. Los encuentros anteriores terminó igualado en el marcador. Ha marcado 1 tantos y sus oponentes le han convertido 3 en esos partidos.

El árbitro Fernando Echenique fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego. Formación de Argentinos Juniors hoy El estratega Nicolás Diez apostó por una formación 4-4-2 con Brayan Cortés bajo los tres palos; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto en la zaga; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz y Emiliano Viveros en el medio; y Hernán López Muñoz y Iván Morales como atacantes. Formación de Platense hoy Por su parte, el entrenador Walter Zunino planteó un esquema táctico 4-5-1 con Matías Borgogno en la portería; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva en la línea defensiva; Bautista Merlini, Maximiliano Amarfil, Nicolás Retamar, Franco Zapiola y Felipe Bussio en el mediocampo; y Gonzalo Lencina en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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