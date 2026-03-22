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22 de marzo de 2026 - 17:02
Liga Profesional

EN VIVO: ¡Segundo tiempo! El marcador sigue favorable a Sarmiento 1-0 sobre Aldosivi

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Sarmiento vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Hasta el momento el triunfo parcial en el complemento se lo lleva el Verde.

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Las estadísticas del encuentro entre Sarmiento y Aldosivi del Apertura:

  • Tiros al arco: Sarmiento (2) VS Aldosivi (4)
  • Fouls cometidos: Sarmiento (7) VS Aldosivi (7)
  • Pases Correctos: Sarmiento (1) VS Aldosivi (0)
  • Tarjetas Amarillas: Sarmiento (0) VS Aldosivi (1)
  • Tarjetas Rojas: Sarmiento (1) VS Aldosivi (0)
  • Tiros Libres: Sarmiento (1) VS Aldosivi (4)
Así llegan Sarmiento y Aldosivi

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura

Sarmiento no pudo ante River Plate en el Estadio Mas Monumental. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura

En la fecha pasada, Aldosivi finalizó con un empate 0-0 ante Huracán. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y le han encajado 4 tantos.

Bruno Amiconi fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Eva Perón.

Formación de Sarmiento hoy

Facundo Sava eligió una alineación 4-4-2 con Javier Burrai en el arco; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde y Nicolás Pasquini en defensa; Cristian Zabala, Manuel García, Carlos Villalba y Jonatan Gómez en el medio; y Junior Marabel y Diego Churín en la delantera.

Formación de Aldosivi hoy

Por su parte, Facundo Oreja presentó un esquema táctico 5-4-1 con el portero Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Fernando Román Villalba, Lucas Rodríguez en el muro defensivo; Agustín Palavecino, Federico Gino, Franco Leys y Martin Garcia en el centro del campo; y Junior Arias como delantero.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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