EN VIVO: ¡Segundo tiempo! El marcador sigue favorable a Sarmiento 1-0 sobre Aldosivi

Hasta el momento el triunfo parcial en el complemento se lo lleva el Verde.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Hasta el momento el triunfo parcial en el complemento se lo lleva el Verde.
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Sarmiento no pudo ante River Plate en el Estadio Mas Monumental. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 2 a sus rivales.
En la fecha pasada, Aldosivi finalizó con un empate 0-0 ante Huracán. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y le han encajado 4 tantos.
Bruno Amiconi fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Eva Perón.
Facundo Sava eligió una alineación 4-4-2 con Javier Burrai en el arco; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde y Nicolás Pasquini en defensa; Cristian Zabala, Manuel García, Carlos Villalba y Jonatan Gómez en el medio; y Junior Marabel y Diego Churín en la delantera.
Por su parte, Facundo Oreja presentó un esquema táctico 5-4-1 con el portero Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Fernando Román Villalba, Lucas Rodríguez en el muro defensivo; Agustín Palavecino, Federico Gino, Franco Leys y Martin Garcia en el centro del campo; y Junior Arias como delantero.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.