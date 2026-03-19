Argentinos Juniors vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

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Argentinos Juniors recibirá a Platense, en el marco de la fecha 12 del Apertura, el próximo domingo 22 de marzo a partir de las 22:15 (hora Argentina), en el Semillero del Mundo.

Así llegan Argentinos Juniors y Platense Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura Argentinos Juniors sacó un empate por 1 en su visita a Tigre. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 empates. Ha recibido 2 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura Platense viene de perder contra Vélez por 0 a 2. Lleva 4 fechas sin ver la victoria. Los encuentros anteriores terminó igualado en el marcador. Ha marcado 1 tantos y sus oponentes le han convertido 3 en esos partidos.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el partido finalizó con un empate a 0. Fernando Echenique será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Platense: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Lanús: 26 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Aldosivi: 31 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Argentinos Juniors: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Horario Argentinos Juniors y Platense, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas

Colombia y Perú: 20:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas

Venezuela: 21:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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