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20 de marzo de 2026 - 10:55
Liga Profesional

Estudiantes vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

En la previa de Estudiantes vs Central Córdoba (SE), todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 23 de marzo desde las 19:00 (hora Argentina) en el Tierra de Campeones. El árbitro designado será Nicolás Ramírez.

Estudiantes vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 23 de marzo, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Central Córdoba (SE) visita a Estudiantes en el Tierra de Campeones, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura.

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Así llegan Estudiantes y Central Córdoba (SE)

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura

Estudiantes ganó su último duelo ante Gimnasia (Mendoza) por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

Central Córdoba (SE) viene de vencer a Dep. Riestra en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 4 goles y 3 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de noviembre, en Cuartos del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Estudiantes se quedó con la victoria por 0 a 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Nicolás Ramírez.


Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Estudiantes: 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes y Central Córdoba (SE), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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