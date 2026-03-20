Estudiantes vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

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El próximo lunes 23 de marzo, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Central Córdoba (SE) visita a Estudiantes en el Tierra de Campeones, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura.

Así llegan Estudiantes y Central Córdoba (SE) Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura Estudiantes ganó su último duelo ante Gimnasia (Mendoza) por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura Central Córdoba (SE) viene de vencer a Dep. Riestra en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 4 goles y 3 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de noviembre, en Cuartos del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Estudiantes se quedó con la victoria por 0 a 1. El encargado de impartir justicia en el partido será Nicolás Ramírez.

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Estudiantes: 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes y Central Córdoba (SE), según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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