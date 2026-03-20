Huracán vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Huracán y Barracas Central, por la fecha 12 del Apertura, se jugará el próximo lunes 23 de marzo, a partir de las 21:15 (hora Argentina), en la Quema.

Así llegan Huracán y Barracas Central Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura Huracán viene de un resultado igualado, 0-0, ante Aldosivi. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura Barracas Central llega con ventaja tras derrotar a Atlético Tucumán con un marcador 2 a 1. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 4.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1. Facundo Tello Figueroa es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Barracas Central: 23 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Huracán: 23 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar Horario Huracán y Barracas Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela: 20:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.