Huracán vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

El cotejo entre Huracán y Barracas Central, por la fecha 12 del Apertura, se jugará el próximo lunes 23 de marzo, a partir de las 21:15 (hora Argentina), en la Quema.
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El cotejo entre Huracán y Barracas Central, por la fecha 12 del Apertura, se jugará el próximo lunes 23 de marzo, a partir de las 21:15 (hora Argentina), en la Quema.
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Huracán viene de un resultado igualado, 0-0, ante Aldosivi. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 5.
Barracas Central llega con ventaja tras derrotar a Atlético Tucumán con un marcador 2 a 1. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 4.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
Facundo Tello Figueroa es el elegido para dirigir el partido.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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