EN VIVO: Estudiantes sigue arriba por 2-0 ante Central Córdoba (SE)

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En el Tierra de Campeones, el Pincha aventaja a el Ferroviario con dos goles de Alexis Castro (1' 2T, de tiro libre) y Mikel Amondarain (24' 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Estudiantes y Central Córdoba (SE) del Apertura: Tiros al arco: Estudiantes (11) VS Central Córdoba (SE) (3)

(11) VS (3) Fouls cometidos: Estudiantes (8) VS Central Córdoba (SE) (12)

(8) VS (12) Pases Correctos: Estudiantes (1) VS Central Córdoba (SE) (0)

(1) VS (0) Tarjetas Amarillas: Estudiantes (2) VS Central Córdoba (SE) (3)

(2) VS (3) Tiros Libres: Estudiantes (1) VS Central Córdoba (SE) (0) Así llegan Estudiantes y Central Córdoba (SE) Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura Estudiantes ganó su último duelo ante Gimnasia (Mendoza) por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura Central Córdoba (SE) viene de vencer a Dep. Riestra en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 4 goles y 3 le han convertido.

Nicolás Ramírez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido. Formación de Estudiantes hoy Alexander Medina se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Eros Mancuso como defensores; Mikel Amondarain, Lucas Piovi y Alexis Castro como centrocampistas; y Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré como delanteros. Formación de Central Córdoba (SE) hoy Por su parte, el entrenador Lucas Pusineri dispuso en campo una estrategia 5-3-2 con Alan Aguerre defendiendo el arco; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera como zagueros; Matías Vera, Juan José Cardozo y Lucas González en el centro del campo; y con Ezequiel Naya y Michael Santos como atacantes. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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