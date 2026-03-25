EN VIVO: San Lorenzo y Dep. Riestra igualan 1 a 1

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Con el gol de Alexis Cuello, el Ciclón empató al minuto 77 frente a los Malevos, el partido disputado en el estadio Guillermo Laza. Para el equipo local había logrado abrir el marcador Antony Alonso, al minuto 30.

Las estadísticas del encuentro entre Dep. Riestra y San Lorenzo del Apertura: Posesión: Dep. Riestra (66%) VS San Lorenzo (34%)

(66%) VS (34%) Tiros al arco: Dep. Riestra (4) VS San Lorenzo (2)

(4) VS (2) Fouls cometidos: Dep. Riestra (13) VS San Lorenzo (14)

(13) VS (14) Pases Correctos: Dep. Riestra (99) VS San Lorenzo (356)

(99) VS (356) Pases Incorrectos: Dep. Riestra (95) VS San Lorenzo (122)

(95) VS (122) Recuperaciones: Dep. Riestra (13) VS San Lorenzo (1)

(13) VS (1) Tarjetas Amarillas: Dep. Riestra (2) VS San Lorenzo (1) Así llegan Dep. Riestra y San Lorenzo Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura Dep. Riestra cayó 0 a 1 ante Central Córdoba (SE) en el Único Madre de Ciudades. Con esta derrota y 4 empates en los últimos encuentros, el local no conoce la victoria. En esas fechas previas, le han convertido 1 gol. Además, no tuvo goles a favor.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura San Lorenzo llega a este encuentro con una derrota ante Defensa y Justicia por 2 a 5. Lleva 4 fechas sin ver la victoria. Los encuentros anteriores terminó igualado en el marcador. Ha marcado 4 tantos y sus oponentes le han convertido 7 en esos partidos.

El partido en el estadio Guillermo Laza fue dirigido por el árbitro Ariel Penel. Formación de Dep. Riestra hoy Gustavo Benítez presentó una alineación 5-3-2 con Ignacio Arce en la portería; Nicolás Sansotre, Mariano Bracamonte, Cristian Paz, Juan Cruz Randazzo y Rodrigo Gallo en la línea defensiva; Matías García, Pablo Monje y Antony Alonso en el mediocampo; y Alexander Díaz y Jonathan Herrera en la delantera. Formación de San Lorenzo hoy Por su parte, el entrenador Gustavo Álvarez ha decidido parar un esquema 3-5-2, con el arquero José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo como defensores; Gregorio Rodríguez, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Teo Rodríguez Pagano y Facundo Gulli como centrocampistas; y Luciano Vietto y Alexis Cuello como delanteros. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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