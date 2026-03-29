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29 de marzo de 2026 - 08:50
Liga Profesional

Aldosivi recibirá a Argentinos Juniors por la fecha 7

Te contamos la previa del duelo Aldosivi vs Argentinos Juniors, que se enfrentarán en el Mundialista de Mar del Plata el próximo martes 31 de marzo a las 14:00 (hora Argentina). Nicolás Ramírez será el árbitro del partido.

Se posterga el partido entre Aldosivi y Argentinos Juniors
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura se jugará el próximo martes 31 de marzo a las 14:00 (hora Argentina).

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Así llegan Aldosivi y Argentinos Juniors

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura

Aldosivi no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Sarmiento. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 1 y 3 fueron empate. Pudo marcar 1 gol y ha recibido 5.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura

Argentinos Juniors llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Platense. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 empates. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 2.

Aunque no ha perdido nunca en su estadio, Aldosivi sólo conoce empates en las 4 jornadas disputadas como anfitrión.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Argentinos Juniors resultó vencedor por 0 a 2.

El árbitro designado para el encuentro es Nicolás Ramírez.


Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Argentinos Juniors: 31 de marzo - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Estudiantes (RC): 4 de abril - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Belgrano: 10 de abril - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Racing Club: 19 de abril - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs River Plate: 25 de abril - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Aldosivi: 31 de marzo - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Banfield: 6 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): 11 de abril - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Atlético Tucumán: 18 de abril - 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Huracán: 27 de abril - 21:00 (hora Argentina)
Horario Aldosivi y Argentinos Juniors, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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