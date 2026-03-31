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31 de marzo de 2026 - 07:56
Liga Profesional

Unión se enfrenta ante la visita Dep. Riestra por la fecha 13

Unión y Dep. Riestra se enfrentan en el estadio de la Avenida, con el arbitraje de Darío Herrera. El duelo se jugará el viernes 3 de abril desde las 17:15 (hora Argentina).

Unión se enfrenta ante la visita Dep. Riestra por la fecha 13
BsAs (DataFactory)

El juego entre Unión y Dep. Riestra se disputará el próximo viernes 3 de abril por la fecha 13 del Apertura, a partir de las 17:15 (hora Argentina) en el estadio de la Avenida.

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Así llegan Unión y Dep. Riestra

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura

Unión busca levantarse de su derrota ante Defensa y Justicia en el Norberto Tomaghello. En los duelos recientes, ha ganado 1 y empatado 3, con 7 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura

El anterior partido disputado entre Dep. Riestra finalizó en empate por 1-1 ante San Lorenzo. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 1 gol y le han marcado 2.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y finalizó en un empate 0-0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Darío Herrera.


Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 13: vs Dep. Riestra: 3 de abril - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Estudiantes: 11 de abril - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Newell`s: 17 de abril - 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Vélez: 27 de abril - 18:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 13: vs Unión: 3 de abril - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Instituto: 11 de abril - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Talleres: 19 de abril - 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Independiente: 24 de abril - 17:00 (hora Argentina)
Horario Unión y Dep. Riestra, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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