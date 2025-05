Desmienten intoxicación de un niño de 3 años, pero lo ponen en resguardo junto a sus hermanos

Cuando se detecta una situación de vulnerabilidad, "se da participación a los organismos pertinentes. Las condiciones de habitabilidad y sociabilidad de él y sus hermanos no eran las ideales. Por eso es fundamental la intervención de Defensoría de Menores, Secretaría de Niñez, la Oficina de Protección de Derechos de Niños y Niñas y todo lo que sirva para que los niños estén en resguardo y en mejores condiciones. Hasta esta instancia no tenemos delito para atribuirle a alguien, pero eso no quiere decir que eso no se revierta en el futuro. Estamos detectando una situación que no es la esperable para chicos de esa edad".