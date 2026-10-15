Financiamiento universitario: la Justicia frenó temporalmente las multas diarias al Gobierno. 

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió suspender provisoriamente la aplicación de las multas diarias que pesaban sobre Diego Santilli.

En medio del conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario, la Justicia suspendió provisoriamente las multas diarias que el juez Martín Cormick había dispuesto contra Diego Santilli.

La resolución estuvo a cargo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que intervino tras la apelación del Gobierno.

Tras admitir la queja del Ministerio de Capital Humano, el tribunal ordenó que la apelación del Estado sea tramitada con efecto suspensivo. El recurso apunta contra la resolución del juez Martín Cormick , quien había intimado al Gobierno a cumplir con la cautelar y fijado una multa diaria de $100.000 mientras persistiera el incumplimiento.

El fallo exige recomponer los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas y garantizar los fondos para las becas estudiantiles, en línea con la Ley de Financiamiento Universitario.

Como el juez entendió que el Gobierno no había cumplido con la orden judicial dentro de los plazos previstos, dispuso la aplicación de sanciones económicas diarias.

En su defensa, el Estado aseguró que ya había cumplido con la medida cautelar y reclamó que la apelación contra la sanción tuviera efecto suspensivo. Aunque el juez Martín Cormick había rechazado ese pedido, la Cámara resolvió concederlo y dispuso que el recurso continúe su trámite en primera instancia.

Así, la sanción económica de $100.000 por día queda en suspenso mientras avanza la revisión judicial.

La multa de $100.000 a Santilli

El juez Martín Cormick dispuso la sanción después de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamara la aplicación del apercibimiento ante la falta de cumplimiento de la cautelar. Previamente, el magistrado había otorgado un plazo al Gobierno para acatar la medida, pero, una vez vencido, dio por verificado el incumplimiento.

El juez Martín Cormick estableció una multa diaria contra Diego Santilli, como titular de la Jefatura de Gabinete, para presionar al Gobierno a cumplir con la orden judicial. La resolución también contemplaba la posibilidad de aumentar la sanción o sumar a otros funcionarios como responsables si persistía el incumplimiento.

La disputa judicial comenzó con la presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/2025, que supeditó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la identificación de las fuentes de los recursos por parte del Congreso.

El pasado 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó poner en vigencia la ley, una decisión que fue apelada por el Gobierno.

En tanto, la Corte Suprema había confirmado el 25 de junio de 2026 la cautelar que establece la actualización salarial del personal universitario y el financiamiento de las becas estudiantiles.