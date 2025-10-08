Por la muerte de Miguel Ángel Russo, suspendieron el partido entre Boca Juniors y Barracas Central

El mundo del fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Miguel Ángel Russo, actual técnico de Boca Juniors, quien falleció a los 69 años luego de varios días de internación domiciliaria.
Russo, querido y respetado por todo el ambiente futbolístico, fue campeón con Boca en la Copa Libertadores 2007, además de dirigir a equipos como Estudiantes, Vélez, Rosario Central, Millonarios y Lanús.
A raíz de su fallecimiento, la Liga Profesional anunció la suspensión del partido entre Boca y Barracas Central, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, que estaba programado para este sábado 11 de octubre a las 14:30.
“Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca Juniors”, comunicó la Liga en su cuenta oficial de X.
El deceso se produjo minutos después de las 19. Russo había estado por última vez en el banco de suplentes el 21 de septiembre, en el empate 2-2 ante Central Córdoba. Días después fue internado y, aunque había sido dado de alta, su cuadro volvió a agravarse.
Durante su ausencia, el equipo fue dirigido por su cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda, quien incluso le dedicó la goleada por 5-0 frente a Newell’s el último fin de semana.
La AFA, los clubes del país y múltiples figuras del fútbol despidieron al entrenador con mensajes de dolor y reconocimiento.
“Despedimos a un emblema como jugador y DT, y sobre todo a una gran persona y ejemplo para todo el fútbol argentino”, expresó la Liga Profesional.
El velatorio se realizará en el hall central de La Bombonera, donde los hinchas podrán despedir a uno de los técnicos más queridos de la historia xeneize.
