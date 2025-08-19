Qué dice el Colegio de Veterinarios sobre el proyecto de ley para establecer guardias obligatorias

El proyecto de ley para implementar guardias veterinarias obligatorias funcionaría de manera similar al sistema de farmacias, con el objetivo de garantizar la atención de animales en situaciones de emergencia.

En las últimas horas, referentes del Colegio de Veterinarios de Jujuy se reunieron con los integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura con el fin de avanzar en el análisis del proyecto de ley para la creación de g uardias veterinarias obligatorias en toda la provincia .

Con respecto a eso, desde Canal 4 dialogamos con Fabián Oropeza , Presidente del Círculo de Veterinarios de Jujuy quien puntualizó; “nosotros celebramos este proyecto ya que entendemos que es una necesidad que a menudo tenemos de la comunidad con guardias permanentes”

Apuntando al proyecto en cuestión, el Presidente del Círculo de Veterinarios de Jujuy apuntaba a algunas cuestiones de relevancia para garantizar la atención, la seguridad y la higiene del lugar y de los profesionales.

“ Nosotros lo veterinarios estamos expuestos a muchos inconvenientes ; edilicias, equipamiento y seguridad necesaria para tratar a las mascotas (…) Estamos de acuerdo, pero no con esas formas. Necesitamos condiciones de seguridad para brindar el servicio”

En cuanto a este proyecto de ley, se trata de una propuesta interesante en estos tiempos donde, además, se apunta a la tenencia responsable, donde se inspira en un modelo de guardias de farmacias y se organizaría en coordinación con el Círculo de Veterinarios. Las veterinarias que no estén de turno deberían exhibir un cartel con la dirección de la que sí lo esté. En los casos donde no se pueda mantener atención permanente, se prevé una guardia pasiva, con un teléfono habilitado y personal preparado para acudir rápidamente.

Esta es una de las bases del proyecto a lo que el médico veterinario infirió es que existe una diferencia pronunciada entre las posibilidades de infraestructura de cada uno de los veterinarios para poder mantener y solventar este tipo de espacios y rutinas. “Eso hace que nos replantemos que una de las formas adecuadas seria el Hospital Veterinario. Allí se tendrían las condiciones pertinentes en infraestructura, materiales y seguridad”

Para terminar, el Presidente del Círculo de Veterinarios de Jujuy, Fabián Oropeza, manifestó su alegría por el tratamiento de este proyecto de Ley pero sugirió “algo más viable, como el Hospital veterinario”.

En Jujuy rige la ley provincial 6.317, que regula el régimen de protección de los animales y su cuidado responsable.

