Trucos para cuidar tu pelo del sol y mantenerlo saludable

Aplica un tratamiento especial

Al igual que proteges tu piel con protector solar, es crucial que tu cabello reciba la misma atención. Los productos capilares con filtros UV son indispensables para prevenir el daño solar. Puedes elegir entre sprays o aceites; simplemente aplica la fórmula sobre el cabello húmedo y deja que se seque al aire. Incorpora este paso a tu rutina diaria, incluso si no planeas salir, y complementa con una mascarilla after sun si ya has estado expuesta al sol.