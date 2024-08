Estos son los celulares donde WhatsApp dejará de funcionar desde septiembre

Lista de móviles iPhone sin WhatsApp

Los modelos de iPhone que no son compatibles con iOS 12 y, en consecuencia, no pueden utilizar WhatsApp son:

iPhone (Primera generación)

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5c

Los celulares iPhone más antiguos no reciben actualizaciones de WhatsApp.

Lista de teléfonos Android sin WhatsApp

Dado que WhatsApp solo funciona con Android 5.0 (Lollipop) o versiones más recientes, los teléfonos que no pueden actualizarse a esta versión o superior no serán compatibles con la aplicación. A continuación, se presentan algunos modelos de teléfonos Android que no pueden recibir la actualización a Android 5.0:

Samsung Galaxy S2 : Fue lanzado con Android 2.3 ( Gingerbread ) y no es actualizable a Android 5.0 .

: Fue lanzado con ( ) y no es actualizable a . Samsung Galaxy S3 : Se presentó con Android 4.0 ( Ice Cream Sandwich ) y no recibe actualización oficial a Android 5.0 .

: Se presentó con ( ) y no recibe actualización oficial a . Samsung Galaxy Nexus : Opera con Android 4.0 y no tiene soporte oficial para la versión compatible con WhatsApp .

: Opera con y no tiene soporte oficial para la versión compatible con . LG Optimus G : También se ejecuta con Android 4.0 .

: También se ejecuta con . Sony Xperia S : Cuenta con Android 2.3 y no se actualiza a 5.0 .

: Cuenta con y no se actualiza a . HTC One X : Tiene la posibilidad de ejecutarse bajo Android 4.0 y versiones anteriores.

: Tiene la posibilidad de ejecutarse bajo y versiones anteriores. Motorola Droid Razr : Fue lanzado con Android 2.3 y no tiene actualización a Android 5.0 o versiones posteriores.

: Fue lanzado con y no tiene actualización a o versiones posteriores. Nexus 4: Aunque tiene la posibilidad de actualizarse a Android 5.0, no recibe soporte oficial para versiones posteriores.

Los celulares Android con más de 10 años en el mercado potencialmente ya no son compatibles con WhatsApp.

Estos aparatos, junto con otros modelos más antiguos o de gama baja, no tienen la posibilidad de recibir las actualizaciones requeridas para seguir siendo compatibles con WhatsApp. Como resultado, los propietarios de estos dispositivos podrían experimentar restricciones en el uso de la aplicación.

Cómo actualizar iOS

Abrir la aplicación Configuración de iPhone .

de . Ir a General y luego a Actualización de software .

y luego a . Si hay una actualización disponible, aparecerá en pantalla.

disponible, aparecerá en pantalla. Tocar ‘Descargar e instalar’ .

. Una vez descargada, pulsar ‘Instalar ahora’ .

. El dispositivo se reiniciará y comenzará el proceso de actualización.

Es clave actualizar el sistema operativo del celular para evitar inconvenientes con aplicaciones.

Cómo actualizar mi versión de Android

Ir a Ajustes del celular. Dirigirse a Acerca del teléfono y luego a Información del software. Verificar si hay una actualización pendiente e instalar.

Qué pasa si no puedo actualizar el sistema operativo de mi celular

Cuando un teléfono no tiene la capacidad de actualizar su sistema operativo a una versión más moderna, enfrenta varias repercusiones que pueden impactar tanto en su seguridad como en su funcionamiento. En primer lugar, puede haber problemas de compatibilidad con aplicaciones, dado que muchas, como WhatsApp, exigen versiones mínimas del sistema operativo para operar.

Además, el desempeño del dispositivo también puede verse comprometido, ya que las actualizaciones de las aplicaciones están optimizadas para funcionar con sistemas operativos más actuales.

WhatsApp es compatible con iOS 5.0 o versiones posteriores.

Asimismo, un dispositivo que no recibe actualizaciones del sistema operativo deja de obtener parches de seguridad, volviéndose susceptible a riesgos como malware y otros ataques cibernéticos. Esto compromete la protección de la información personal del usuario.

Otro problema es la falta de compatibilidad con nuevas funcionalidades. Las actualizaciones del sistema operativo a menudo incorporan mejoras y nuevas características, por lo que un dispositivo que no puede actualizarse queda al margen de estas innovaciones.

