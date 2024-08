Horóscopo Chino: las predicciones para esta semana. 

Para el Buey (nacidos los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) esta semana debe recordar que no siempre vas a estar de acuerdo con todos. El debate es una herramienta útil para compartir puntos de vista con calma y respeto

Además, enseñales a los tuyos la importancia de discutir ideas respetuosamente. Esta semana no tendrás problemas de plata, así que podés darte algunos gustos y gastar sin preocupaciones.

Para el Tigre (nacidos los años 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) no debe traicionar su visión. Si ahora no podés lograr lo que deseás, esperá un poco más sin renunciar a tus sueños. Esta semana tendrás tiempo para todo, pero es clave que dediques tiempo de calidad a tu pareja.

En el trabajo, no esperes a perder algo para valorarlo. Pensá en lo que tenés y dale la importancia que merece.

Para el Conejo (nacidos los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) es clave dejar de lado la negatividad. Cuando te enfocás solo en vos mismo, los resultados pueden ser negativos. Intentá también pensar en los demás, especialmente en tu familia.

Además, podrías recibir una respuesta que esperabas desde hace tiempo, y también podrías descubrir un secreto que te duela.

Para el Dragón (nacidos los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) podría enfocarse demasiado en cosas que no lo hacen feliz. Te darás cuenta de que no vale la pena centrarte en lo negativo. No te estreses intentando solucionar problemas que no te corresponden.

No te desgastes en vano y no te cierres a nuevas opciones que puedan ayudarte con tus problemas.

Para la Serpiente (nacidos los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025) resolvé los conflictos con un familiar. Si tus intentos no funcionan, hablá directamente con él, aunque te resulte difícil. No te comprometas a algo que no podés manejar.

Asegurate de que podés cumplir antes de asumir responsabilidades para evitar problemas. En el amor, aunque la semana puede ser complicada, habrá momentos de diversión.

Para el Caballo (nacidos los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026) esta semana es ideal para dejar de poner tan poco empeño en tu trabajo. Si no te esforzaste, si te sentís mal o cansado, es momento de solucionarlo.

Es un buen momento para apuntar a más y poner más esfuerzo en tus metas. No te rindas, porque solo así vas a lograr lo que querés.

Para la Cabra (nacidos los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027) tené cuidado con los errores, ya que sus consecuencias podrían ser serias. Prestá atención a los detalles y pensá en los posibles resultados antes de actuar.

En el amor, si tenés dudas, es normal sentirse confundido a veces. No te dejes llevar por lo que digan los demás. Defendé a tu pareja si alguien habla mal de ella, y mantené tu apoyo firme.

Para el Mono (nacidos los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028) se beneficiará de un pensamiento más positivo, lo que le ayudará a concentrarse en sus proyectos y en su vida en general.

En el amor, es importante que te enfoques en tu relación, prestá atención a los problemas de pareja, no dejes que el amor se apague.

Para el Gallo (nacidos los años 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029) aprovechá las oportunidades que tenés ahora y disfrutá de la vida. Pasá tiempo con tu pareja cada día, aunque sea solo una hora.

Hablar y desconectarse de las obligaciones es fundamental para una relación saludable. Aunque haya momentos difíciles, seguí esforzándote para alcanzar ese ascenso prometido que querés.

Para el Perro (nacidos los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030) esta semana es clave para resolver asuntos urgentes que podrían estar relacionados con dinero o trabajos pendientes. Disfrutá de los buenos momentos con tu pareja, aunque el tiempo juntos parezca corto.

También, tendrás que tomar decisiones importantes. Aunque no todas sean beneficiosas de inmediato, te ayudarán a mejorar tu situación a largo plazo.

Para el Cerdo (nacidos los años 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031) mantené un ojo atento a posibles engaños en la calle o en lugares públicos. Asegurá bien tus pertenencias para evitar robos y estafas.

En el trabajo, no permitas que el dolor te distraiga. Dejá las preocupaciones personales en casa y concentrate en tus objetivos laborales.