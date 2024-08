Netflix convoca a Campanella y Mafalda se convertirá en serie

La revelación de este proyecto ocurre en un año significativo, ya que marca el 60º aniversario de la creación de Mafalda, quien apareció por primera vez en 1964 y rápidamente se convirtió en un icono cultural no solo en Argentina sino en todo el mundo de habla hispana y más allá. Mafalda es una niña inquisitiva y rebelde que explora cuestiones profundas y universales con una combinación de ironía y dulzura que sigue siendo relevante en la actualidad.

La visión de Campanella sobre Mafalda

Campanella publicó una carta abierta en la que manifestó su fuerte vínculo personal con la tira cómica de Quino. “Yo tenía siete u ocho años cuando se publicó el primer compendio de tiras de Mafalda en forma de librito. Mis viejos leían la tira y me decían que yo no la iba a entender. Qué ofensa. Qué desafío. Fui corriendo a comprarlo y todavía me acuerdo venir subiendo la barranca de Melo mientras lo leía, largando carcajadas y admitiendo que, efectivamente, había tiras que no entendía,” indicó el director.

Quino, fallecido en 2020, será honrado con la serie basada en su famosa historieta.

El cineasta recordó igualmente una visita de Quino al set de Metegol, donde el legendario humorista gráfico experimentó por primera vez con el uso de un lápiz digital para dibujar. Campanella resaltó “el entusiasmo y la curiosidad del que nunca creyó saber todo” de Quino como una fuente de inspiración para este proyecto tan ambicioso.

Un legado que trasciende generaciones

Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido artísticamente como Quino, nació en Mendoza, Argentina, en 1932, y falleció el 30 de septiembre de 2020, un día después del 56º aniversario de la primera aparición de Mafalda. Desde su inicio, Mafalda ha servido como un medio para expresar reflexiones profundas sobre la vida, la política y la sociedad, todo visto a través de los ojos inocentes pero valientes de una niña.

La serie animada pretende rendir homenaje a este legado y acercar a las nuevas generaciones a los inolvidables personajes de la historieta. Los seguidores de Mafalda podrán disfrutar de la animación de figuras icónicas como Manolito, el amigo pragmático y comercial de Mafalda; Susanita, quien está obsesionada con el matrimonio y la maternidad; Felipe, el eterno soñador; y el propio hermano de Mafalda, Guille.

Juan José Campanella dirigirá la adaptación animada de una historieta clásica.

Desafíos y expectativas para la serie de Netflix

Para Campanella y su equipo, trasladar las legendarias historias y personajes al formato de animación supone un reto considerable. “Ni más ni menos que convertir a Mafalda en un clásico de la animación. Es nuestra la obligación de preservar el humor, el timing, la ironía y las observaciones de Quino. Sabemos que no podremos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar. Pero soñamos con que los que somos devotos de ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros chicos,” manifestó.

Campanella recuerda su primer contacto con Mafalda y su desafío por entenderla.

Todavía no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para la serie, y los fanáticos de Quino y Mafalda están expectantes por ver cómo Netflix dará vida a esta pequeña pero impactante pensadora en la pantalla.

En resumen, el proyecto de adaptar Mafalda a las pantallas de Netflix ofrece la promesa de una experiencia renovada tanto para los seguidores de antaño como para los nuevos fanáticos de la tira cómica. Esta serie animada no solo homenajeará el legado del creador Quino, sino que también pretende conectar con el público actual mediante su contenido relevante y atemporal. La dedicación de Campanella para preservar la esencia de Mafalda mientras se explora un nuevo formato es un reflejo del respeto y la admiración que la obra de Quino sigue suscitando décadas después de su creación.

