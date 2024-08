Netflix y la historia sobre un asesinato que escaló al Top Ten

Una emocionante serie de intriga ha aterrizado en Netflix , perfecta para devorar en un solo maratón durante el fin de semana. Basada en el popular libro de Holly Jackson , Asesinato para Principiantes (A Good Girl’s Guide to Murder) , presenta una trama cautivadora que investiga la desaparición de una joven y está repleta de giros inesperados .

Asesinato para Principiantes , con Emma Myers en el papel principal, conocida por su actuación en Merlina , explora el caso de Andie Bell , una joven que desapareció de manera enigmática hace cinco años. Su pareja, Sal Singh (interpretado por Zain Iqbal ), se declaró culpable antes de suicidarse . No obstante, Pip Fitz-Amobi , la protagonista, cree que Sal fue erróneamente incriminado y decide investigar el caso por su cuenta.

La situación se enreda cuando Pip , al investigar para un proyecto académico , comienza a interrogar a los amigos y conocidos de Andie . Aunque recibe amenazas , esto no detiene su determinación por descubrir la verdad . Con la colaboración de Ravi , el hermano de Sal , Pip se enfrenta a riesgos potenciales en su empeño por desentrañar el misterio .

El éxito de la novela que llega a Netflix

Publicado inicialmente en febrero de 2019, el libro se convirtió rápidamente en un fenómeno de ventas, destacándose especialmente en el ámbito de la literatura juvenil.

Su éxito comercial fue notable desde el principio. La autora, Holly Jackson, creó esta trilogía basada en la historia. Los tres volúmenes son: Asesinato para Principiantes (A Good Girl’s Guide to Murder), lanzado en febrero de 2019; Good Girl, Bad Blood, publicado en marzo de 2020; y el tercer tomo, As Good As Dead, que salió en agosto de 2021.

La historia se centra en Pippa Fitz-Amobi, una joven de secundaria que, para un proyecto académico, decide examinar un asesinato ocurrido en su localidad hace cinco años. Pippa está convencida de que el acusado del crimen es inocente y, conforme avanza en su indagación, revela secretos sombríos y riesgosos. La narrativa mezcla suspenso y drama, manteniendo al lector cautivado hasta la conclusión. Cada libro en la serie continúa con las pesquisas de Pippa Fitz-Amobi, incrementando en complejidad y peligro conforme se desarrolla la trama.

Esta serie no solo investiga la desaparición de Andie, sino que también desentraña los secretos oscuros que rodean a los personajes y a la comunidad donde tuvo lugar el crimen, sumergiendo al espectador en una atmósfera constante de tensión y misterio.

La serie, ambientada en un inquietante pueblo inglés, combina suspenso y drama, explorando la oscuridad de sus personajes.

“Pip es un personaje muy fuerte, muy decidido”, dijo Myers en un comunicado de prensa. “Fue un placer interpretar la forma en que Holly Jackson la describió en los libros y la forma en que Poppy Cogan la tradujo en la pantalla. El viaje de Pip y lo que atraviesa es muy intenso. Es una persona completamente diferente desde el principio hasta el final. Fue muy divertido explorar eso”.

Escenarios cautivadores e impactantes

Asesinato para Principiantes ofrece más que solo un enigma intrigante; incluye el atractivo de sus pintorescos escenarios en un pintoresco pueblo inglés, que aporta una atmósfera de inquietante belleza al misterio. Además, la serie se distingue por su enfoque juvenil, logrando evitar los clichés comunes en historias dirigidas a adolescentes. El reparto también incluye a Asha Banks como Cara Ward, Raiko Gohara en el papel de Zach Chen, y Yali Topol Margalith como Lauren Gibson, entre otros.

Esta producción sobresale no solo por su suspense y sofisticación, sino también por su habilidad para tratar temas sombríos y polémicos de una forma impactante y cautivadora.

