Netflix: ¿Cuándo estrena la temporada 2 de "Estamos Muertos"?

¿Cómo será la segunda temporada de "Estamos muertos"?

Durante la mitad de su primer año en emisión, la plataforma anunció la confirmación de una segunda temporada. En ese instante, comunicaron: "Prepárate para enfrentarte a más zombis de la Generación Z, ya que Estamos Muertos regresa para la temporada 2". Esta adaptación del webtoon de Neaver "Now at Our School" de Joo Dong-geun, publicado entre 2009 y 2011, ha mantenido en secreto la mayoría de los detalles hasta el momento presente.

Habrá más contenido adicional, puesto que el director Lee Jae-kyoo mencionó previamente que la primera temporada se concibió con la segunda en mente. Durante una entrevista con The Korea Herald, expresó: “La historia en sí se desarrolló con la temporada 2 en mente, por lo que si la temporada 2 sale, podría ser una historia un poco más interesante y ampliada”.

Desafortunadamente para los seguidores, aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento de la segunda temporada de Estamos Muertos, ni se ha lanzado un avance. Lo único disponible es un vídeo oficial del servicio de streaming anunciando la continuación.

Netflix: ¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Estamos Muertos?

Se calcula que la segunda entrega de Estamos Muertos llegará a Netflix en el año 2025. Esto se debe a que la producción aún no ha iniciado y según algunos informes, no comenzará hasta junio de este año. La información más reciente la proporcionó el director de la serie. “Iremos a ustedes con un drama más interesante y espectacular, así que esperen con ansias”. Se esperan novedades de la plataforma pronto.

¿Cómo terminó la temporada 1 de Estamos Muertos?

La primera temporada concluyó con las secuelas del ataque aéreo en Hyosan. Cheong-san y Gwi-nam aparentemente perecieron entre las llamas, mientras que los estudiantes sobrevivientes fueron trasladados al área de cuarentena. En cuanto a Nam-ra, logra sobrevivir a la explosión pero se transforma en una "hambie": una criatura medio zombi, medio humana, que conserva su capacidad cognitiva pero con un aumento significativo en fuerza, visión y agilidad. Consciente de que probablemente sería eliminada por los militares, se despide de sus compañeros antes de que estos se dirijan al edificio escolar y ella parte hacia la ciudad desierta.

¿Cómo será la temporada 2 de Estamos Muertos?

Actualmente, la plataforma no ha compartido detalles sobre la trama oficial. No obstante, contamos con las afirmaciones de Lee Jae-kyoo, quien mencionó que la serie explorará nuevas especies de zombis, haciendo referencia a los híbridos que aparecen en la historia. “Si la temporada 1 fue un período de supervivencia para los humanos, hay sentido del humor, pero la temporada 2 parece que será un período de supervivencia para los zombis”, afirmó.

