¿Qué significa ser un "Chad", el término popular de las redes?

En la actualidad, “Chad” se ha convertido en una expresión habitual en el ámbito digital y representa un tipo particular de masculinidad que ha permeado diversas esferas, desde la cultura popular hasta el debate político . Su uso se ha vuelto tan común que incluso entidades corporativas e institucionales lo incorporan, evidenciando cómo un término que empezó en los rincones más marginales de internet ha llegado a impactar la cultura dominante .

La dinámica del meme “virgin vs chad”

Uno de los usos más antiguos y emblemáticos de "Chad" en la cultura de memes es el "Virgin vs Chad". Este meme presenta una comparación entre dos arquetipos masculinos: el “virgin”, que se caracteriza por ser reservado, inseguro y sin experiencia en relaciones, y el “Chad”, quien aparece como su antítesis, un hombre carismático y popular que emana seguridad.

"Chad" surgió como un estereotipo humorístico en foros de internet y rápidamente se expandió a otros contextos.

Chad Thundercock, el alias asociado a esta figura, simboliza este arquetipo de masculinidad dominante. Este meme comenzó a difundirse en foros como 4chan, donde se utilizaba para diferenciar a un hombre que se consideraba exitoso en relaciones de otro que, según esta visión, no lo es.

Con el paso del tiempo, el meme “Virgin vs Chad” ha evolucionado, y en 2019 emergió una nueva variante llamada “Yes Chad” o “Nordic Gamer”. En esta versión, Chad representa la autoaceptación sin importar las críticas ajenas.

La manósfera y el uso de “chad” como arma cultural

Aparte de su fama en la cultura de memes en general, “Chad” ha sido integrado en la manósfera, una red de comunidades en línea dominadas por ideologías masculinistas. Según el suplemento The Cut de The New Yorker, estas comunidades, presentes en plataformas como WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X, difunden mensajes misóginos y antifeministas, con Chad desempeñando un papel central en sus relatos.

Este es el hombre ideal es una representación del tipo de masculinidad que estas comunidades veneran y aspiran a imitar.

En estos entornos, el "Chad" es considerado el hombre perfecto, una encarnación del tipo de masculinidad que estas comunidades admiran y desean emular. Además, se contrapone al “virgin” o al “beta male”, quienes, según la narrativa de la manósfera, no logran tener éxito en el ámbito sexual.

El crecimiento de estos grupos, señala la revista estadounidense, ha coincidido con el ascenso de movimientos ultraconservadores y de extrema derecha, lo que ha intensificado la influencia de estos mensajes entre los jóvenes. Mediante memes e imágenes ampliamente compartidos, este vocabulario ha evolucionado de una simple broma a un emblema de poder, masculinidad y control en el ámbito digital.

El fenómeno del “gigachad” en la cultura de internet

Elevando este concepto a una nueva dimensión, aparece la figura del “Gigachad”. Este término define a un hombre con una apariencia física tan desmesuradamente impresionante que parece casi ficticia: músculos marcados, una mandíbula prominente y una simetría facial ideal. Gigachad es una sátira de la fascinación cultural por la perfección física y la hipermasculinidad.

A pesar de su enfoque irónico, Gigachad ha ganado popularidad como meme, resonando con una audiencia diversa que refleja tanto la admiración por estos ideales como la crítica hacia los estándares poco realistas que encarna.

El auge de estas comunidades ha coincidido con el crecimiento de movimientos ultraconservadores y de ultraderecha.

El término “Chad” también ha sido adoptado en el ámbito de las criptomonedas, donde describe a personas que obtienen un éxito destacado en el mercado financiero. Representa a aquellos traders que sobresalen en la compra y venta de criptomonedas de alto riesgo, conocidas como “shitcoins”. En este contexto, el término ha evolucionado para ser aplicado a cualquier individuo que demuestre competencia en este sector, dejando atrás su connotación exclusivamente masculina.

Un ejemplo de cómo el término "Chad" ha infiltrado este campo se evidenció cuando Elon Musk describió a Michael Saylor, CEO de MicroStrategy y prominente inversor en Bitcoin, como un “GigaChad” en X. Este uso ilustra cómo "Chad" ha ido más allá de su contexto original relacionado con las relaciones personales, convirtiéndose en un emblema de éxito y autoridad en áreas como el sector financiero.

