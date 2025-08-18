lunes 18 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2025 - 20:31
Internet.

5 denuncias de Grooming en Jujuy en 2025: números que alarman

El peligro de internet crece en los niños y adolescentes. En Jujuy hubo cinco denuncias al 102 por casos de Grooming.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El grooming no deja de crecer en Argentina.

El grooming no deja de crecer en Argentina.

En lo que va del 2025, en Jujuy se registraron cinco denuncias por casos de Grooming, un delito que implica el acoso y abuso sexual de menores a través de medios digitales. Estas denuncias fueron recibidas por la Línea 102 y actualmente están siendo investigadas y judicializadas por el Ministerio Público.

Lee además
Informe sobre grooming
Informe.

7 de cada 10 jóvenes desconocen el concepto de grooming
Sadir sobre el grooming: Combatimos este delito con la seriedad, responsabilidad y urgencia que demanda
Jujuy.

Sadir sobre el grooming: "Combatimos este delito con la seriedad, responsabilidad y urgencia que demanda"

La problemática del Grooming es tomada con suma seriedad por las autoridades provinciales, que trabajan en la prevención y promoción de la denuncia efectiva. En este sentido, se destaca la labor de concientización y acompañamiento a las víctimas, además de la cooperación entre organismos estatales y de la sociedad civil para enfrentar y reducir estos delitos.

SERGIO VODAURRE TJ

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

7 de cada 10 jóvenes desconocen el concepto de grooming

Sadir sobre el grooming: "Combatimos este delito con la seriedad, responsabilidad y urgencia que demanda"

El duro relato de una mamá: "Mi hija fue la primera víctima de grooming y femicidio en la Argentina"

Jujuy tendrá una sede de Grooming Argentina para enfrentar los delitos digitales

Grooming en Jujuy: 5 denuncias en lo que va del año

Lo que se lee ahora
El grooming, un peligro latente de internet que aumentó en pandemia. video
Secretaría de Niñez.

Grooming en Jujuy: 5 denuncias en lo que va del año

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Atención.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

Candidatos para las elecciones 2025 en Jujuy.
Definido.

Uno por uno, todos los candidatos para las Elecciones 2025 en Jujuy

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el Barro de Netflix?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel