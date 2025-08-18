5 denuncias de Grooming en Jujuy en 2025: números que alarman

El grooming no deja de crecer en Argentina.

En lo que va del 2025, en Jujuy se registraron cinco denuncias por casos de Grooming, un delito que implica el acoso y abuso sexual de menores a través de medios digitales. Estas denuncias fueron recibidas por la Línea 102 y actualmente están siendo investigadas y judicializadas por el Ministerio Público.

La problemática del Grooming es tomada con suma seriedad por las autoridades provinciales, que trabajan en la prevención y promoción de la denuncia efectiva. En este sentido, se destaca la labor de concientización y acompañamiento a las víctimas, además de la cooperación entre organismos estatales y de la sociedad civil para enfrentar y reducir estos delitos.

SERGIO VODAURRE TJ

