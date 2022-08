Economía. . ANSES: ¿Cómo saber si me corresponde el bono de Septiembre?

¿Cómo chequear si cobro un bono?

Los beneficiarios de prestaciones sociales podrán verificar si reciben un bono en septiembre a través de la página web de la Anses. Para eso, necesitan ingresar a mi Anses, el canal de atención digital que tiene el organismo previsional. Al ingresar el número de CUIL, el sistema le informará las próximas fechas de cobro y los importes.

Se puede ingresar desde anses.gob.ar o a través de https://servicioswww.anses.gob.ar/dondecobrov2.

Bono para jubilados

El bono de refuerzo es de hasta $7.000 para las personas que reciban haberes jubilatorios. Se pagará en tres cuotas a partir de septiembre hasta el próximo aumento por movilidad de diciembre y alcanzará a 6,1 millones de personas, lo que representa casi el 85 por ciento de todas las jubilaciones.

El monto no será igual para las personas que reciben haberes jubilatorios. En el caso de aquellas que perciben una prestación no contributiva, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o un haber del sistema contributivo equivalente al mínimo, recibirán $7.000. Esta suma se liquidará por fuera del haber, lo que significa que no se incorporarán al ingreso habitual.

Por su parte, los que tienen un ingreso equivalente a dos veces el mínimo cobrarán un adicional de $4.000 en cada uno de los tres meses mencionados.