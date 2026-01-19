lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 17:43
Aval judicial.

ARCA se suma como querellante en la causa contra la AFA por la evasión millonaria

El organismo de recaudación podrá impulsar la acusación contra Chiqui Tapia por no transferir al Estado los impuestos retenidos a los clubes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Justicia aceptó a ARCA como querellante en la causa contra la AFA por la apropiación de $19.300 millones.

La Justicia aceptó a ARCA como querellante en la causa contra la AFA por la apropiación de $19.300 millones.

La ofensiva del Gobierno nacional contra la gestión del fútbol local sumó un nuevo episodio judicial. El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, aceptó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se sume como parte querellante en la causa que investiga a la AFA por la supuesta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos.


Chiqui Tapia habló de las denuncias por corrupción en la AFA.
Declaraciones.

Chiqui Tapia se refirió a las denuncias de corrupción en AFA: "Lo llevo tranquilo"
La AFA contestó la intimación de la Inspección General de Justicia y desestimó las críticas del Gobierno.
Justicia.

AFA responde la intimación de la IGJ y le resta importancia a las presiones del Gobierno

La resolución, dictada el viernes pasado, otorga a los representantes legales de la ex AFIP acceso completo al expediente, la facultad de pedir pruebas y de impugnar decisiones judiciales, transformándolos en un acusador privado directo frente a la gestión de Chiqui Tapia.

El ente recaudador podrá impulsar la acusación contra Tapia por no depositar los impuestos retenidos a los clubes.

Impulso y feria habilitada

Para dimensionar la envergadura del caso, es importante detallar cómo se originó la causa y el recorrido que tuvo hasta ahora. El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por ARCA el pasado 12 de diciembre. En ese escrito, el organismo de recaudación advirtió a la Justicia que la AFA estaba reteniendo fondos de los clubes sin transferirlos al Estado.

Tras recibir la denuncia, el fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, solicitó formalmente la apertura de la investigación y imputó a los dirigentes de la AFA por el supuesto delito de evasión agravada.

Debido a la seriedad de los hechos y al riesgo que representaría demorar la recopilación de pruebas, el juez Amarante decidió activar la feria judicial de enero. Esta medida suspende el receso de verano, manteniendo el juzgado en funcionamiento para tramitar la causa con carácter urgente, lo que permite emitir oficios y tomar decisiones clave, como la aceptación de la querella, sin tener que esperar hasta febrero.

El juez Diego Amarante lleva la investigación contra la AFA por evasión de impuestos y retención de aportes.

En el escrito oficial presentado por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, se detalla que el perjuicio fiscal denunciado alcanza la suma de $19.353.546.843,85.

El organismo identificó irregularidades en el pago de IVA, el Impuesto a las Ganancias y las contribuciones a la Seguridad Social durante el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Los números son reveladores. Solo en concepto de retenciones de Ganancias no abonadas, la deuda supera los $8.000 millones, mientras que los aportes correspondientes a la Seguridad Social –es decir, lo descontado a los empleados de los clubes– alcanzan más de $8.600 millones.

La Justicia aceptó a ARCA como querellante en la causa contra la AFA por la apropiación de $19.300 millones.

En su escrito ante la Justicia, ARCA fue contundente respecto a la maniobra: “La Asociación del Fútbol Argentino conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo”.

Desde la perspectiva del organismo recaudador, no se trata de un simple incumplimiento: es una “indebida apropiación de caudales públicos”, ya que esos montos “no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención”.

La situación de Tapia

Con la feria judicial en marcha, el caso sigue su curso con rapidez. El fiscal Claudio Navas Rial ya formalizó la imputación contra Claudio “Chiqui” Tapia.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Por su parte, el juez Diego Amarante dispuso un conjunto de medidas probatorias para reconstruir la denominada “ruta del dinero”. Entre ellas, libró oficios al Banco Central (BCRA) y a todas las entidades financieras que mantienen operaciones con la AFA, con el objetivo de verificar fechas de movimientos y determinar si la asociación utilizó los fondos de manera temporal para generar rendimientos, mientras retrasaba el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El representante legal de la AFA, el abogado Norberto Frontini, ya formalizó su ingreso al expediente, aunque hasta ahora no ha solicitado diligencias ni presentado defensas sustantivas.

