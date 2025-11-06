Banfield vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Banfield y Aldosivi correspondiente a la fecha 15 se disputará en el estadio el Lencho desde las 19:20 (hora Argentina), el domingo 9 de noviembre.

Así llegan Banfield y Aldosivi Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura Banfield venció 2-1 a Lanús en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 6 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura Aldosivi venció en casa a Independiente Riv. (M) por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 4 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Aldosivi.

Fecha y rival de Banfield en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar Fecha y rival de Aldosivi en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar Horario Banfield y Aldosivi, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:20 horas

Colombia y Perú: 17:20 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:20 horas

Venezuela: 18:20 horas

