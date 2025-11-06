Banfield vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

El duelo entre Banfield y Aldosivi correspondiente a la fecha 15 se disputará en el estadio el Lencho desde las 19:20 (hora Argentina), el domingo 9 de noviembre.
El duelo entre Banfield y Aldosivi correspondiente a la fecha 15 se disputará en el estadio el Lencho desde las 19:20 (hora Argentina), el domingo 9 de noviembre.
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Banfield venció 2-1 a Lanús en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 6 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.
Aldosivi venció en casa a Independiente Riv. (M) por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 4 en su arco.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Aldosivi.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
