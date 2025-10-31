Belgrano recibirá a Tigre por la fecha 14

El duelo correspondiente a la fecha 14 del Clausura se jugará el próximo lunes 3 de noviembre a las 21:15 (hora Argentina).
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo correspondiente a la fecha 14 del Clausura se jugará el próximo lunes 3 de noviembre a las 21:15 (hora Argentina).
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Belgrano derrotó por 2 a 1 a Boca Juniors en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido e igualó en 3 encuentros. Le han encajado 3 goles y ha convertido 7.
Tigre sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Barracas Central. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 7 goles y ha recibido 4 en contra.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Fernando Echenique.
© 2025 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.