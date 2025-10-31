Belgrano recibirá a Tigre por la fecha 14

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 14 del Clausura se jugará el próximo lunes 3 de noviembre a las 21:15 (hora Argentina).

Así llegan Belgrano y Tigre El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura Belgrano derrotó por 2 a 1 a Boca Juniors en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido e igualó en 3 encuentros. Le han encajado 3 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura Tigre sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Barracas Central. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 7 goles y ha recibido 4 en contra.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 0. El árbitro designado para el encuentro es Fernando Echenique.

Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura Fecha 15: vs Argentinos Juniors: 10 de noviembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura Fecha 15: vs Estudiantes: 9 de noviembre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar Horario Belgrano y Tigre, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela: 20:15 horas

