Por la fecha 16 se enfrentarán Boca Juniors y Tigre

Boca Juniors aguarda mañana la visita de Tigre, para jugar el partido por la fecha 16 del Clausura, a partir de las 20:15 (hora Argentina).
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Boca Juniors aguarda mañana la visita de Tigre, para jugar el partido por la fecha 16 del Clausura, a partir de las 20:15 (hora Argentina).
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Boca Juniors venció por 2-0 a River Plate. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 13 veces.
Tigre viene de un triunfo 1 a 0 frente a Estudiantes. No querrá perder su invicto de 0 triunfos para seguir sumando victorias en el torneo. En esos partidos, tuvo un total de 5 goles marcados, con 4 encajados.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y sellaron un empate en 1.
Darío Herrera fue designado para controlar el partido.
© 2025 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.