Por la fecha 16 se enfrentarán Boca Juniors y Tigre

Boca Juniors aguarda mañana la visita de Tigre, para jugar el partido por la fecha 16 del Clausura, a partir de las 20:15 (hora Argentina).

Así llegan Boca Juniors y Tigre Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura Boca Juniors venció por 2-0 a River Plate. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 13 veces.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura Tigre viene de un triunfo 1 a 0 frente a Estudiantes. No querrá perder su invicto de 0 triunfos para seguir sumando victorias en el torneo. En esos partidos, tuvo un total de 5 goles marcados, con 4 encajados.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y sellaron un empate en 1. Darío Herrera fue designado para controlar el partido. Horario Boca Juniors y Tigre, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:15 horas

Colombia y Perú: 18:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:15 horas

