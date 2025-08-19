Cortes de luz en San Salvador: Ejesa repara poste caído y trabaja en un distribuidor

Pasadas las 10 de la mañana de este martes 19 de agosto, luego de registrarse fuertes ráfagas de viento en San Salvador de Jujuy, Ejesa informó interrupciones del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad debido al quiebre de un poste de Media Tensión y el corte de conductores. Las cuadrillas técnicas ya están trabajando en la reposición de la estructura.

EJESA corte de luz tareas mantenimiento.jpg Por quiebre de un poste de Media Tensión y el corte de sus conductores hay barrios sin luz mientras que se realizan los trabajos pertinentes. (foto ilustrativa) Zonas sin luz en barrios del centro y San Salvador de Jujuy Según la empresa, por este incidente se encuentran sin servicio: RIM20, parte de Ciudad de Nieva y Cuyaya, B° Norte, Camino a la Almona, Juan Galán, Loteo El Cortijo, Quebrada Los Pájaros, Loteo Roca y Antena FM Popular.

Debido a la ubicación y complejidad de la reparación, se estima un tiempo de trabajo de aproximadamente 4 horas para restablecer el servicio en estas zonas.

En paralelo, personal técnico interviene sobre el distribuidor que abastece a: B° Cuyaya, B° Cerro Las Rosas, FM Integración, Cámara del Tabaco, LIMSA, Constitución e Hidráulica y Colectora Ruta 9.

Colectora Ruta 9. Recomendaciones de EJESA No manipular cables cortados ni objetos en contacto con líneas eléctricas.

Evitar la circulación por zonas con postes o árboles caídos hasta tanto sean intervenidos por personal autorizado.

Desconectar artefactos eléctricos sensibles, especialmente en zonas con interrupciones o fluctuaciones del servicio.

Asegurar elementos sueltos en techos, balcones y patios que puedan volarse con el viento

Informar cualquier situación de riesgo a través de nuestros canales de contacto. Canales de contacto Sitio web : ejesa.com.ar

: ejesa.com.ar Línea de teléfono: 0800 888 0077

0800 888 0077 Asistente virtual: VOLT

VOLT SMS: 50150

50150 Whastapp: 388 4613738

388 4613738 Email: [email protected]

