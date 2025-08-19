martes 19 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de agosto de 2025 - 10:57
Urgente.

Cortes de luz en San Salvador: Ejesa repara poste caído y trabaja en un distribuidor

Por quiebre de un poste de Media Tensión y el corte de sus conductores hay barrios sin luz mientras que se realizan los trabajos pertinentes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
ejesa.jpg
Lee además
EJESA realizará tareas de mantenimiento 
Atención.

Cortes de luz programados para Yala, Libertador y Monterrico en este martes 19 de agosto
Finca El Pongo video
Crimen.

Presunto asesino serial: los rastrillajes en Finca El Pongo dieron resultado negativo

EJESA corte de luz tareas mantenimiento.jpg
Por quiebre de un poste de Media Tensión y el corte de sus conductores hay barrios sin luz mientras que se realizan los trabajos pertinentes. (foto ilustrativa)

Por quiebre de un poste de Media Tensión y el corte de sus conductores hay barrios sin luz mientras que se realizan los trabajos pertinentes. (foto ilustrativa)

Zonas sin luz en barrios del centro y San Salvador de Jujuy

Según la empresa, por este incidente se encuentran sin servicio: RIM20, parte de Ciudad de Nieva y Cuyaya, B° Norte, Camino a la Almona, Juan Galán, Loteo El Cortijo, Quebrada Los Pájaros, Loteo Roca y Antena FM Popular.

Debido a la ubicación y complejidad de la reparación, se estima un tiempo de trabajo de aproximadamente 4 horas para restablecer el servicio en estas zonas.

En paralelo, personal técnico interviene sobre el distribuidor que abastece a: B° Cuyaya, B° Cerro Las Rosas, FM Integración, Cámara del Tabaco, LIMSA, Constitución e Hidráulica y Colectora Ruta 9.

Respecto de este segundo frente de trabajo, Ejesa informará a la brevedad el motivo de la falla y el tiempo estimado de normalización una vez concluidos los diagnósticos.

La empresa solicitó a los usuarios circular con precaución en las áreas donde operan las cuadrillas y no acercarse a cables o estructuras afectadas. Recordó, además, que toda maniobra sobre instalaciones eléctricas debe ser realizada por personal autorizado.

Barrios sin servicio

  • RIM20,
  • Parte de Ciudad de Nieva
  • Cuyaya,
  • B° Norte,
  • Camino a la Almona,
  • Juan Galán,
  • Loteo El Cortijo,
  • Quebrada Los Pájaros,
  • Loteo Roca
  • Antena FM Popular

Personal técnico interviene sobre el distribuidor que abastece a distintos sectores

  • B° Cuyaya,
  • B° Cerro Las Rosas,
  • FM Integración,
  • Cámara del Tabaco,
  • LIMSA,
  • Constitución e Hidráulica
  • Colectora Ruta 9.

Recomendaciones de EJESA

  • No manipular cables cortados ni objetos en contacto con líneas eléctricas.
  • Evitar la circulación por zonas con postes o árboles caídos hasta tanto sean intervenidos por personal autorizado.
  • Desconectar artefactos eléctricos sensibles, especialmente en zonas con interrupciones o fluctuaciones del servicio.
  • Asegurar elementos sueltos en techos, balcones y patios que puedan volarse con el viento
  • Informar cualquier situación de riesgo a través de nuestros canales de contacto.

Canales de contacto

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cortes de luz programados para Yala, Libertador y Monterrico en este martes 19 de agosto

Presunto asesino serial: los rastrillajes en Finca El Pongo dieron resultado negativo

El maravilloso paraíso de Jujuy donde nacen las nubes

El Equipo de Antropología Forense llegó a la casa de Matías Jurado para las excavaciones

Un reconocido influencer recorrió Jujuy y es furor en redes sociales

Lo que se lee ahora
Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Por  Analía Farfán

Las más leídas

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante descubrimiento: qué ocultaban las paredes del presunto asesino serial de Jujuy

Clases virtuales (foto ilustrativa). video
Educación.

Alerta por viento norte en Jujuy: este martes puede haber clases virtuales

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Se conoció qué tipo de comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy
Atención.

Jujuy bajo doble alerta: el SMN pronostica intensas ráfagas de viento y peligro de incendios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel